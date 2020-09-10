محمد نور يحتفل بنجاح أحدث أغانيه «جاني في ملعبي»

محمد نور يتوسط عددا من الزملاء الصحفيين والإعلاميين (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفل المطرب المصري محمد نور بنجاح أحدث أغانيه بعنوان «جاني في ملعبي» في حفل جمع العديد من أهل الصحافة والإعلام داخل أحد الاستوديوهات الشهيرة بالمهندسين (غرب القاهرة).

وتخلل الحفل تقطيع التورتة وسط حضور منتجو ألبوم نور المقبل، محمد علام ووليد توفيق.

وأعلن المطرب المصري خلال الحفل تعاقده مع المنتج محمد علام ووليد توفيق، حيث تتولى شركة «the ministry of happiness» إنتاج أحدث ألبوماته القادمة، وأنه تم الانتهاء من 6 أغان من الألبوم ويعقدون حاليا العديد من الجلسات الفنية مع أهم الشعراء والموزعين والملحنين، وذلك للانتهاء من باقي الأغنيات.