السوكني أفضل فنان.. «أوسكار ليبيا» يكرم شاكوش

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 01:11 مساء

نشر مغني المهرجانات المصري، حسن شاكوش، صورة له على «إنستغرام» الجمعة، عقب تكريمه في مهرجان «أوسكار ليبيا»، موجهًا الشكر لجمهوره.

كما أعلن الفنان أحمد السوكني كأفضل فنان ليبي لسنه 2020 في المهرجان، الذي أُقيمت دورته الثالثة في تونس، ليهدي السوكني جائزته إلى جمهوره الحبيب في ليبيا. 

 وعلق شاكوش على الصورة بقوله: «الحمد لله، لكل مجتهد نصيب، شكرًا جمهوري العظيم اللي سبب كبير في نجاحي، ألف شكر وحمد ليك يارب.. شكرًا لكل أهل ليبيا على التكريم الجميل دا، وشكرًا لأهل تونس على استقبالكم الجميل».

ووجه مغني المهرجانات الشعبية المصري، عمر كمال، رسالة شكر للشعب الليبي، بعد تكريمه رفقة شاكوش وحصولهما على أوسكار أفضل أغنية عن مهرجان بنت الجيران.

وقال كمال: «الحمد لله تم تكرمينا من بلدنا التاني (ليبيا) في أكبر مهرجان على مستوى ليبيا، أوسكار ليبيا، وكان المفروض تكريمنا في طرابلس بس تم تكريمنا في تونس نظرًا للظروف في ليبيا».

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