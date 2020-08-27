تغيير عنوان النسخة الفرنسية من «عشرة عبيد صغار»

صورة لأغاتا كريستي في منزلها عام 1946 (أ ف ب)

تصدر الأربعاء طبعة جديدة للنسخة الفرنسية من رواية أغاتا كريستي البوليسية «عشرة عبيد صغار»، أحد الكتب الأكثر مبيعاً في العالم، ولكن بعنوان يخلو من كلمة «عبيد»، تجنباً للإساءة.

وفي حديث لإذاعة «إر تي إل» التي أوردت الخبر، قال جيمس بريتشارد، مدير الشركة المالكة الحقوق الأدبية والإعلامية لأعمال أغاتا كريستي «علينا ألاّ نستخدم بعد اليوم كلمات يمكن أن تكون جارحة»، وفقا لوكالة فرانس برس.

وسيكون العنوان الجديد للنسخة الفرنسية «كانوا عشرة»، لكنّ التغيير في الطبعة الجديدة التي تصدر عن داتر «ماسك» للنشر، لن يقتصر على العنوان، بل يشمل كذلك حذف كلمة «عبد» أو «عبيد» التي ترد 74 مرة في النسخة الأصلية من الرواية، بحيث لن تعود موجودة على الإطلاق في الطبعة الجديدة.

وعلى سبيل المثال، أصبح اسم الجزيرة التي تدور فيها الرواية «جزيرة الجندي» بدلاً من «جزيرة العبد»، كما في النسخ الصادرة بالإنجليزية، وأوضحت دار «ماسك» أنها أجرت هذه التعديلات بطلب من «أغاتا كريستي ليميتد» لكي «تصبح النسخة الفرنسية منسجمة مع النسختين البريطانية والأميركية وسواهما من الترجمات» إلى اللغات الأخرى، علماً بأن «لا تغيير في القصة نفسها».

ولاحظ جيمس بريتشارد أن «أسلوب التعبير كان مختلفاً في الحقبة التي كتبت فيها القصة، وثمة كلمات كانت تُستَعمَل باتت اليوم منسية»، ويشار إلى أن أغاتا كريستي (1890-1976) ألّفت هذه الرواية العام 1938 ونشرتها العام 1939 في بريطانيا، وكان عنوانها الأصلي «تن ليتل نيغرز»، لكنّ النسخة الأميركية منها صدرت العام 1940 حملت بموافقة الكاتبة عنوان «وفجأة لم يبق منهم أحد» (أند ذن ذير وير نون).

وكانت فرنسا التي صدر فيها الكتاب للمرة الأولى العام 1940 من الدول القليلة التي كانت الرواية لا تزال إلى اليوم تصدر فيها بعنوانها الأصلي «عشرة عبيد صغار»، إلى جانب إسبانيا واليونان، وذكّر بريتشارد بأن «العنوان عُدّل في بريطانيا في الثمانينات» من القرن الفائت، مضيفاً «اليوم نعدّله في كل مكان».

وأضاف بريتشارد، وهو من الجيل الثاني من أحفاد الكاتبة « لم تكن أغاتا كريستي لتحبذ أن يشعر أيّ كان بأن طريقتها في كتابة الجمل جارحة»، وتعد «عشرة عبيد صغار» التي اقتبست منها أفلام سينمائية وأعمال تلفزيونية بأكثر من لغة، من أكثر الروايات مبيعاً في العالم، وبيع منها أكثر من مئة مليون نسخة.