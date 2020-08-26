تاج نوتوريوس بيغ للبيع في مزاد مخصص للهيب هوب

تاج مغني الراب نوتوريوس بيغ سيباع في المزاد العلني في سبتمبر 2020 (أ ف ب)

تخصص دار «سوذبيز»، الشهر المقبل، للمرة الأولى مزادًا علنيًّا لموسيقى الهيب هوب يشمل خصوصًا رسائل حب كتبها توباك خلال سنوات المراهقة والتاج الذي اُشتُهر بوضعه مغني الراب، ذي نوتوريوس بيغ.

ويقام المزاد في 15 سبتمبر على أكثر من 120 قطعة بينها ملابس وحلي ومقتنيات أخرى متصلة بهذا العالم الموسيقي الذي انطلق في حي برونكس في نيويورك، وفق «فرانس برس».

والتاج المطروح للبيع في المزاد هو الذي اعتمره ذي نوتوريوس بيغ المعروف بأغنيات شهيرة بنيها «جوسي» و«بيغ بوبا» و«هيبنوتايز»، خلال آخر جلسة تصوير خضع لها سنة 1997 قبل ثلاثة أيام من اغتياله في لوس أنجليس.

وطرح بارون كلابورن الذي التقط الصورة، التاج البلاستيك الذي اُستُخدم لتتويج مغني الراب كـ«ملك نيويورك»، للبيع في المزاد بسعر تقديري يراوح بين مئتي ألف وثلاثمئة ألف دولار.

وقالت مفوضة المزاد، كاساندرا هاتون، «المقصود ليس بيع القطع بقدر ما يرتبط ذلك ببيع القصة المرتبطة بها».

وأضافت مازحة: «إنها قطعة نتعرف عليها جميعًا. ما عليكم سوى أن تقولوا، تاج بيغي (لقب ذي نوتوريوس بيغ). حتى جدتي التي أعشقها لكنها ليست على اطلاع بأحدث الصيحات، كانت تعرف ما هو تاج بيغي».

ويسعى القائمون على الحدث إلى سرد تاريخ موسيقى الهيب هوب منذ انطلاقها في السبعينات، مرورًا بعصرها الذهبي في الثمانينات والتسعينات.

وثاني أبرز القطع التي ستطرح في المزاد هي مجموعة من 22 رسالة حب وجهها توباك شاكور، الصديق ثم الخصم السابق لنوتوريوس بيغ، إلى حبيبته كايثي لوي حين كان في سن المراهقة في بالتيمور.

وكان مغني الراب صاحب أغنيات ناجحة بينها «كاليفورنيا» و«تشينجز» و«دير ماما» و«أل آيز أون مي»، قد قضى بدوره في ظروف لا تزال غامضة.

وتظهر الرسائل الواقعة في 42 صفحة توباك المراهق العاشق الخائف على فقدان حبيبته التي أغرم بها في المدرسة. ومن الممكن أن يصل سعر هذه الرسائل إلى 80 ألف دولار.

ويعود ريع هذا المزاد بجزء منه إلى جمعيات خيرية بينها «بيلدينغ بيتس» التي تروج للتحرر من خلال الموسيقى.

وأوضحت هاتون: «نرغب في أن ندعم الجمعيات التي تعمل على حفظ تاريخ الهيب هوب».