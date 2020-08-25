تفعيل معهد صالح القطروني للمسرح والموسيقى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 11:23 صباحا
معهد صالح القطروني للمسرح والموسيقى ببلدية سبها يدخل الخدمة (بوابة الوسط)

أصدر رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني المكلف، محمود امجبر، قرارًا بتفعيل معهد صالح القطروني للمسرح والموسيقى ببلدية سبها.

وقال امجبر لـ«بوابة الوسط»، الإثنين: «تم الاتفاق على الاستعداد للبدء في الدراسة بالمعهد ابتداءً من العام الدراسي المقبل».

وأضاف رئيس الهيئة أن الاتفاق تم بالتنسيق مع الهيئة ووزارة التعليم بالحكومة الليبية الموقتة، لإعداد المناهج الدراسية والتنسيق مع مكتب التقويم والقياس.

وحضر الاجتماع مدير مكتب الإعلام والثقافة والمجتمع المدني ببلدية سبها ومجلس إدارة المعهد.

وفي سياق آخر، اجتمع محمود امجبر، في 23 أغسطس، مع مدير إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية أنور الشويهدي، ورئيس مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام، علي جابر، ورئيس مجلس إدارة جريدة «صدى المستقبل» إبراهيم عبدالحميد، والمشرف العام على جريدة «الموقف الليبي» محمد جبريل، إضافة إلى مدير المكتب الإعلامي للهيئة، وذلك لتسوية أوضاع هذه المؤسسات الصحفية إداريًّا، وإصدار قرارات الترخيص الخاصة بها.

وكان محمود امجبر كُلف رئيسًا للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الموقتة، في نهاية شهر يونيو الماضي، خلفًا للرئيس السابق جمعة الفاخري.

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