انطلاق مهرجان الفروسية والشعر الشعبي بطرابلس

مهرجان الشعر الشعبي والفروسية، طرابلس (فيسبوك)

لمناسبة الذكرى التاسعة لتحرير طرابلس، انطلق مهرجان الفروسية الشعبية لعروض الميز الشعبي، الجمعة، الذي نظمته الهيئة العامة للثقافة بمضمار مدرسة الفروسية بطريق المطار، ويستمر حتى الإثنين.

وحضر الافتتاح أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، وحسن أونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة، وعدد من الشخصيات التنفيذية وبعض من فرسان ليبيا ومحبي الفروسية والشعر الشعبي.

وألقى معيتيق كلمة رحب فيها بالحضور، مهنئًا الشعب الليبي «بهذه المناسبة، وتمنى أن تعود عليهم بالأفراح»، حسب صفحة الهيئة على «فيسبوك».

وكذلك، ألقى أونيس كلمة ترحم في مستهلها على أرواح الشهداء، الذين ضحوا من أجل الوطن، وهنأ فيها الشعب الليبي بالانتصار الذي حققه الشعب على الظلم و الطغيان وحكم الفرد، ورحب بكل الفرسان والشعراء المشاركين، وقال: «إنه من منطلق مسؤولياتنا الثقافية والوطنية في تعزيز قيم الموروث الثقافي والانتماء للوطن، يبرز اهتمامنا في الهيئة العامة للثقافة بنشاط الفروسية الشعبية والميز الشعبي والشعر كفولكلور وطني يمثل الأصالة والعراقة، ويعبر عن كبرياء وعزة أبناء ليبيا، ويرمز لمراحل تاريخ الجهاد الوطني ضد الاستعمار».

وانطلق المهرجان بعروض أعقاد الميز الشعبي للفروسية، بمشاركة عقاد فرسان مصراتة وزليتن والخمس والعمامرة وقصر خيار وسيدي السائح وتاجوراء وورشفانة وغريان والزاوية الغربية وصرمان والمشاشية وجفارة والعزيزية وسواني بني آدم والماية والحرارات. وشاركت فرق الفنون الشعبية والشعراء الشعبيين من درج وأوباري وطرابلس والجبل الغربي، وقدمت مجموعة لوحات تراثية معبرة عن الأصالة والتراث، وتعتبر هذه الفرق من الفرق القديمة وتتبع الهيئة العامة للثقافة.

وأضفت مشاركة الشعراء الشعبيين في المهرجان أجواء رائعة، بأشعارهم التي تغنت بالوطن وحب ليبيا والمصالحة.

وحسب المنشور، «تهدف هذه التظاهرة الثقافية إلى إحياء الموروث الثقافي الليبي المتمثل في الميز الشعبي والشعر الشعبي».

مهرجان الشعر الشعبي والفروسية، طرابلس (فيسبوك)

مهرجان الشعر الشعبي والفروسية، طرابلس (فيسبوك)

مهرجان الشعر الشعبي والفروسية، طرابلس (فيسبوك)

مهرجان الشعر الشعبي والفروسية، طرابلس (فيسبوك)