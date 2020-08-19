عمرو دياب مع «نتفليكس» في عمل جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 03:39 مساء
الفنان المصري عمرو دياب في القاهرة (أرشيفية:انترنت)

أعلنت شركة «نتفليكس»، التي تقدم خدمة البث الترفيهي عبر الإنترنت، الثلاثاء، أنها اتفقت مع المغني المصري عمرو دياب على عودته لمجال الدراما عبر عمل جديد على منصتها الإلكترونية.

وقالت «نتفليكس»، في بيان، إنها ستتعاون مع دياب «لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته» يعود به إلى الأعمال الدرامية «بعد غياب 27 عامًا منذ فيلم (ضحك ولعب وجد وحب) أمام الراحل عمر الشريف»، وفقًا لوكالة «رويترز».

ولم تكشف الشركة طبيعة العمل أو تفاصيله، كما لم تحدد الموعد المقرر لتصويره أو عرضه، وقدم دياب (58 عامًا) خلال مشواره عددًا قليلاً من الأفلام السينمائية منها «السجينتان» و«العفاريت» و«آيس كريم في جليم».

ونقل بيان لـ«نتفليكس عن دياب (58 عامًا) قوله «أنا سعيد جدًّا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، واستطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسورًا من التواصل والمحبة مع عديد الثقافات المختلفة والمتنوعة».

وأضاف: «الآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًّا مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم كله».

ويترقب مشتركو «نتفليكس» طرح أول عمل درامي مصري على المنصة في خريف هذا العام وهو مسلسل «ما وراء الطبيعة» المأخوذ عن سلسلة روايات بالاسم ذاته للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، بطولة أحمد أمين وإخراج عمرو سلامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أجوكو» تبحث إمداد محطة كهرباء السرير بالغاز الطبيعي
ليبيا
العسكريون بعد استيلائهم على السلطة في مالي: نريد انتقالا سياسيا مدنيا وانتخابات
دولى
باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب ...
رياضة عالمية
حرس الموانئ النفطية التابع للقيادة العامة يعلن «فتح الموانئ النفطية»
ليبيا
السودان يؤكد وجود «اتصالات» مع إسرائيل.. ويعتبر خطوة الإمارات «شجاعة»
عربى
برلماني إيطالي معارض: روسيا وتركيا تتقاسمان ليبيا.. والحكومة صامتة
ليبيا
«رويترز»: اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء حسب أحد قادة التمرد
دولى
بموجب اتفاق تجاري جديد.. قلق فرنسي من سيطرة تركية كاملة على ميناء طرابلس
ليبيا
«سبوتنيك»: تمرد بقاعدة عسكرية واعتقال وزراء وضباط كبار بدولة مالي
دولى
إنتر ميلان يمطر شباك شاختار بخماسية.. ويتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
السفارة الأميركية تعلن عن مشروع لتركيب محطات للطاقة الشمسية على طول النهر ...
ليبيا
صمت سعودي إزاء الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.. والتقارب مطروح
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير من علاجات للأسنان تولّد الهباء الجوي