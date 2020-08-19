اتهام الممثل كوبا غودينغ جونيور بالاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 01:27 مساء
كوبا غودينغ جونيور في محكمة بمانهاتن، 22 يناير 2020 (أ ف ب)

اتهمت شكوى رفعت أمام القضاء المدني، الثلاثاء، الممثل كوبا غودينغ جونيور باغتصاب امرأة في العام 2013 بعدما اتهمته ثلاث نساء أخريات سابقا بملامسات غير مرغوب بها.

في الشكوى التي سجلت لدى محكمة مانهاتن الفدرالية وأوردتها وسائل إعلام أميركية عدة تتهم امرأة لن يكشف عن هويتها الممثل البالغ 52 عاما والحائز جائزة أوسكار أفضل ممثل في دور مساند العام 1997 عن دوره في فيلم «جيري ماكوغواير»، باغتصابها في أحد فنادق مانهاتن قبل سبع سنوات، وفق «فرانس برس».

وجاء في الشكوى أنه دعاها لتناول مشروب واصطحبها إلى غرفته. وقالت إنها أرادت المغادرة بعدما بدأ يخلع ثيابه أمامها لكنه منعها وألقاها على السرير واغتصبها مرتين مع أنها طلبت منه التوقف مرارا.

وقالت غلوريا آلريد محامية مقدمة الشكوى موكلتي توجه اتهامات خطرة إلى كوبا غودينغ جونيور في الشكوى التي رفعناها وهي تنتظر بفارغ الصبر أن تنصف أمام القضاء.

وأكد محامي الممثل مارك جاي هيلر هذه الادعاءات خاطئة وتعتبر حنثا لليمين. نعتقد أن الملف سيرفض.

ومنذ 2019 اتهمت نحو عشرين امرأة كوبا غودينغ جونيور بملامسات غير مرغوب بها أو بتحرش جنسي.

ووجهت إليه تهمة الاعتداء جنسيا على ثلاث من هؤلاء النساء. وكان يفترض أن تبدأ محاكمته في أبريل قبل أن يتم إرجاؤها بسبب جائحة كوفيد-19.

واشتهر كوبا غودينغ جونيور في فيلم «بويز إن ذي هود» (1991). وأدى دور أو جاي سيبمسون قبل فترة قصيرة في المسلسل التلفزيوني القصير «أميريكن كرايم ستوري».

وهو من المشاهير في أوساط الترفيه والسينما الذين تلطخت سمعتهم كثيرا مع بروز حركة (#مي_تو) التي حققت انتصارا مدويا في فبراير مع الحكم على المنتج الهوليوودي النافذ سابقا هارفي واينستين بالسجن 23 عاما.

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