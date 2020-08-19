الموت يغيب بطل «تشريوتس أوف فاير»

بن كروس (يسار) في 30 أبريل 2009 في لوس أنجليس في ولاية كاليفونريا الأميركية (أ ف ب)

أعلن وكيل أعمال الممثل البريطاني بن كروس، الثلاثاء، وفاة النجم الذي اشتهر بدوره في «تشريوتس أوف فاير» عن 72 عاما. وأوضح وكيل أعماله في لوس أنجليس «رحل بن فجأة إثر مرض سريع»، حسب «فرانس برس».

ولد بن كروس في لندن وكانت بدايته الكبرى في السينما العام 1977، إلى جانب شون كونوري ومايكل كاين في فيلم «إيه بريدج تو فار» من إخراج ريتشارد اتنبورو. وكان قبل ذلك ممثلا مسرحيا مخضرما.

وبعد أداء نجاح في مسارح ويست اند مع المسرحية الغنائية «شيكاغو» اختير للمشاركة في فيلم «تشريوتس أوف فاير».

حاز الفيلم أربع جوائز أوسكار من بينها أفضل فيلم وأفضل موسيقى تصويرية. واستمر بالعمل في المسرح والتلفزيون والسينما وأدى دور ساريك في «ستار تريك».

وكان كروس انتهى قبيل وفاته من إنجاز فيلم تشويقي «ذي ديفلز لايت»، وسيعرض له فيلم رومانسي درامي عبر «نتفليكس» في وقت لاحق هذه السنة بعنوان «لاست ليتر فروم يور لافر».