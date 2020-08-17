الإماراتي عيضة المنهالي يشكو من طول الحجر بـ«الشوق» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 10:34 صباحا
الفنان الإماراتي عيضة المنهالي (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق الفنان الإماراتي عيضة المنهالي من ألحانه وغنائه أغنية جديدة حملت عنوان «الشوق»، محققًا أكثر من مليون مشاهدة خلال الساعات الأولى بعد عرضها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب».

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المسافري، ويقول في مطلعها:
الشوق شوّق شوق وشوق
والحجر طوّل وزودها
حسبي على الحجر كنّه طوق
والناس بالغـصب يوّدها
في الحجر كن النفس مخنوق
وعيشة لياليِه سوّدهٌـا

وأكد المنهالي أنه سعيد بالفكرة الجديدة التي تربط بين العشق والاشتياق وضيق الحجر الذي تعيشه الكرة الأرضية هذه الأيام، موضحًا أنه تشجع على تسجيلها وطرحها سريعًا لأنها تتضمن روحًا متميزة في الكلمة واللحن، بعد أن قام بتوزيع الأغنية الموزع ميثم علاء الدين، مجددًا تعاونه وثقته بمهندس الصوت ماجد صالح في عملية المكس والماسترنغ.

هذا وقام الفنان الإماراتي بطرح الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» من خلال فيديو ممنتج يتضمن كلمات الأغنية أثناء الغناء، إلى جانب جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض وسماع الأغنيات.

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