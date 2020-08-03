وفاة الفنان الليبي الصيد علي العباني

وفاة الفنان الليبي الصيد علي العباني (فيسبوك)

أعلنت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة، الإثنين، وفاة الفنان الصيد علي العباني أحد رواد الفنون الشعبية في ليبيا.

وكان العباني من مؤسسي فرقة طرابلس للفنون الشعبية في العام 1963، وصمم لها عديد الرقصات، أشهرها رقصة «العلجية» و«لوحة الطوارق» و«لوحة أفراح طرابلس»، وشارك مع الفرقة في عديد المهرجانات الوطنية والعالمية، وصد له كتاب «تأملات في الرقص الشعبي»، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

والتحق العباني بدورة تدربية بجمهورية بلغاريا العام 1977، أما في المسرح، فقد قدم «لوحة العرس» بمسرحية «هندة ومنصور» من تأليف وإخراج أحمد إبراهيم الفقيه وألحان الموسيقار علي ماهر، وفقًا لجريدة «فنون طرابلس».

وقدم للإذاعة المرئية المشاهد الحركية التعبيرية المصاحبة لأغنية «نسقيك يا نوار» للفنانة فاطمة أحمد وأغنية «مازال» من ألحان الموسيقار الراحل محمد حسن، بالإضافة إلي مساهمته في مجال الأغنية، حيث كتب بعض الأعمال الغنائية، التي تغنى بها كل من الفنان مصطفى حمزة والفنان أحمد حلمي والمجموعة الصوتية بفرقة بنغازي للفنون الشعبية.