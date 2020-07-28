مادلين طبر لـ خدوجة صبري: انطلقت فنيا وإعلاميا من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 03:19 مساء
مادلين طبر وخدوجة صبري في كواليس برنامج "حلوة يا دنيا" (خاص لـ بوابة الوسط)

استضافت الفنانة اللبنانية مادلين طبر في برنامجها «حلوة يا دنيا» الفنانة الليبية خدوجة صبري، وفجرت مادلين مفاجأة في حوارها مع خدوجة عندما قالت إن ليبيا لها فضل كبير عليها في بداياتها، حيث عملت كمذيعة في برنامج بعنوان «روائع النغم العربي»، وهو إنتاج ليبي، كما شاركت في العديد من المسلسلات الليبية.

وتحدثت خدوجة عن تجربتها المسرحية المونودراما «حكاية طرابلسية»، وهي المسرحية التي ضربت رقما قياسيا في عدد سنوات عرضها، حيث تعرض منذ 7 سنوات وحتى الآن.

كما تحدثت عن مسرحية «أوراق الحنة» للكاتب عبدالله زروق والتي تتناول الواقع الليبي بكل مشاكله وأحلامه، وأضافت أنها تستعد لتجربة مسرحية جديدة مع وزارة الثقافة المصرية بعد أن سبق وقدمت عرضًا بعنوان «حدث في بلاد السعادة» للكاتب المصري وليد يوسف.

برنامج «حلوة يا دنيا» يعرض على قناة «تن» يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أم كلثوم «عدوة إسرائيل» تثير الجدل في حيفا
ثقافة وفن
إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهم فساد
دولى
مصراتة وسبها الأكثر إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
ليبيا
عقيلة صالح يعلق على احتمال لقائه المشري بالرباط والتدخل التركي في ليبيا
ليبيا
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود (فيديو)
دولى
تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
وليامز تعلن استكمال إجراءات المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
روسيا: تصفية مسلح قبل تنفيذه عملية إرهابية في موسكو
دولى
رئيس الأركان المصري يتابع تدابير حماية الحدود «على الاتجاه الاستراتيجي الغربي»
عربى
موسم حج استثنائي يبدأ في السعودية الأربعاء.. والوقاية من «كورونا» تسيطر على ...
عربى
رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤشرات تحذيرية لنقص السكر في الدم