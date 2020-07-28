مادلين طبر لـ خدوجة صبري: انطلقت فنيا وإعلاميا من ليبيا

مادلين طبر وخدوجة صبري في كواليس برنامج "حلوة يا دنيا" (خاص لـ بوابة الوسط)

استضافت الفنانة اللبنانية مادلين طبر في برنامجها «حلوة يا دنيا» الفنانة الليبية خدوجة صبري، وفجرت مادلين مفاجأة في حوارها مع خدوجة عندما قالت إن ليبيا لها فضل كبير عليها في بداياتها، حيث عملت كمذيعة في برنامج بعنوان «روائع النغم العربي»، وهو إنتاج ليبي، كما شاركت في العديد من المسلسلات الليبية.

وتحدثت خدوجة عن تجربتها المسرحية المونودراما «حكاية طرابلسية»، وهي المسرحية التي ضربت رقما قياسيا في عدد سنوات عرضها، حيث تعرض منذ 7 سنوات وحتى الآن.

كما تحدثت عن مسرحية «أوراق الحنة» للكاتب عبدالله زروق والتي تتناول الواقع الليبي بكل مشاكله وأحلامه، وأضافت أنها تستعد لتجربة مسرحية جديدة مع وزارة الثقافة المصرية بعد أن سبق وقدمت عرضًا بعنوان «حدث في بلاد السعادة» للكاتب المصري وليد يوسف.

برنامج «حلوة يا دنيا» يعرض على قناة «تن» يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.