إدريس بن الطيب يلقي «مرافعة السيوف» في أمسية شعرية بالبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 03:23 مساء
إدريس بن الطيب (بوابة الوسط)

احتضن المركز الثقافي بمدينة البيضاء، الثلاثاء، أمسية أحياها الشاعر والأديب إدريس بن الطيب، وأدارها الأديب، عبدالجواد عباس، في حضور عديد المتابعين للحركة الأدبية والشعرية خصوصا، من مدينتي البيضاء ودرنة، بينهم الشاعران عبدالحميد بطاو، وأحمد بللو.

وتعد الأمسية هي الأولى بعد انقطاع لمدة سنوات، نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والوعكة الصحية التي أصيب بها الشاعر السنوات القليلة الماضية.

وألقى الشاعر ادريس الطيب خمس قصائد من ديوانه «مرافعة السيوف»، القصيدة التي عنون بها ديوانه، و«توقف» و«نافورة الشمس» التي كتبها في السجن الانفرادي العام 1979، و«بلادكم لكم» و«امرأة مثل عشب الجبال» و«كراسة رسم» وكتبت أيضا داخل السجن الانقرادي.

وفي اتصال لـ«بوابة الوسط» بالكاتب الشاعر ادريس الطيب، أعرب عن ارتياحه لأجواء الأمسية، مشيدا بالحضور الذي «لم يكن متوقعا» وفق تعبيره من حيث الكم والنوع والتفاعل، واختتمت الأمسية بتعقيبات من قبل الحضور تعاطت مع نصوص الكاتب والشعر والشأن الأدبي الثقافي عموما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
الرئيس التونسي يزور فيلق القوات الخاصة: لا مكان للعملاء أو الإرهابيين
عربى
بوقادوم: الحل في ليبيا يجب أن يعتمد على مخرجات برلين
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تمدد حظر الطيران 15 يوما
ليبيا
«كورونا» يخنق العالم.. ترامب يقر بخطورة الفيروس وجثث في شوارع أميركا اللاتينية ...
دولى
ترامب: أزمة كورونا في الولايات المتحدة ستسوء قبل أن تتحسن
دولى
مفاجأة سارة.. إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا مجانا
رياضة عالمية
«عكس التيار» مع محمد زيدان: ليييا تضارب الأجندات ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات
فيديو
استنفار أوروبي مغاربي لتحييد تدفق المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
مديرية أمن طرابلس تسعى لإحياء شرطة الخيالة
ليبيا
باكستان توجه إنذارا لـ«تيك توك» بسبب مضامينها «البذيئة والمبتذلة»
علوم وتكنولوجيا
«رويترز»: العاهل السعودي حالته مستقرة بعد نقله إلى المستشفى
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بين أقلام التلوين والهلوسة.. يوميات المتعافين من «كورونا»