الجزائرية كنزة مرسلي تستعد لطرح أغنيتها الجديدة «غلطة زمان»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 02:08 مساء
الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي الإعلان التشويقي لأغنيتها الجديدة "غلطة زمان" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

وعقب طرح البرومو تساءل عدد كبير من محبيها عن تفاصيل الأغنية ولهجتها وخصوصا أن كنزة من الفنانات التي دائما تهتم بالغناء باللهجتين المصرية والجزائرية حتى ترضي جمهورها العربي وأيضا الاعتزاز بغنائها بلهجتها الأم التي استطاعت أن توصلها للجمهور العربي بشكل جيد.

"غلطة زمان" كان من المفترض أن تطرحها كنزة قبل شهر رمضان ولكن نظرا لظروف الكورونا والحجر الصحي قررت تأجيلها إلى أن قررت طرحها هذه الأيام وتحديدا نهاية هذا الأسبوع، ولكونها لم تستطع السفر وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، قررت كنزة أن تطرحها على طريقة "فيديو Lyrics" ولكن بشكل مختلف عكس المتعارف عليه، وهذا ما تفعله كنزة بكونها تبحث عن كل ما هو جديد ومختلف.

كنزة قدمت خلال عامين عددا من الكليبات التي استطاعت من خلالها أن تصل إلى نسبة مشاهدات تجاوزت الملايين من المشاهدات وتنوعت هذه الأغاني ما بين المصري والجزائري واستطاعت أن تحتل الترند في عدد من الدول.

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