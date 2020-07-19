وفاة الروائي الإسباني خوان مارسيه عن 87 عاما

خوان مارسيه يتوسط الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا في مدريد، 23 أبريل 2009 (أ ف ب)

توفي الكاتب الإسباني خوان مارسيه المعروف بكتاباته عن مدينته برشلونة، السبت، عن 87 عامًا، بحسب ما أعلنت دار «باليسلز» الناشرة لأعماله الأحد.

وكتبت الدار عبر «تويتر»: «نأسف بشدة لوفاة خوان مارسيه (برشلونة 8 يناير 1933 - 18 يوليو 2020). فلترقد بسلام عزيزنا خوان»، وفق «فرانس برس».

وكان هذا الكاتب المتحدر من كتالونيا حاز في 2008 جائزة «سرفانتيس»، التي تشبَّه بجائزة نوبل للأدب باللغة الإسبانية، عن أعماله الأدبية التي يروي فيها قصصًا من مدينته برشلونة، حيث عاش طفولته في زمن الديكتاتور فرانكو. ونجح في تقديم روايات متجددة على مر سنوات عمله الطويلة.

وقال مارسيه الذي ألف خمس عشرة رواية في مسيرته الممتدة على نحو ستة عقود، في تصريحات سابقة «الأدب هو تصفية حساب مع الحياة».