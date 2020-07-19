حسن أونيس يستقبل الفنان خالد كافو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 01:25 مساء
الفنان الليبي خالد كافو في زيارة لمقر الهيئة العامة للثقافة في طرابلس (فيسبوك)

أكد رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني حسن إونيس، على استعداد الهيئة لدعم النشاطات الثقافية والاستفادة من المبدعين لإبراز ثقافة مجتمعنا.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الفنان خالد كافو، الأربعاء، لرئيس الهيئة، بحضور مدير مكتب الثقافة بني وليد مسعود زميطة، ومدير مكتب الثقافة يفرن عيسى بوديّة، وتناول الحضور مناقشة العديد من القضايا من أبرزها كيفية الارتقاء بالثقافة من خلال الفنون، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

و شكر الفنان خالد كافو رئيس الهيئة على الاستقبال، وحرص الهيئة على دعم الثقافة والإبداع في ليبيا.

الفنان الليبي خالد كافو في زيارة لمقر الهيئة العامة للثقافة في طرابلس (فيسبوك)
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