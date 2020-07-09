تعرف على أبطال مسلسل «لؤلؤ» أمام مي عمر

مسلسل «لؤلؤ» هو أولى بطولات الفنانة مي عمر في الدراما التلفزيونية (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى القائمون على مسلسل «لؤلؤ» للفنانة المصرية مي عمر من اختيار الفنانين المشاركين في بطولة العمل، وإنهاء التعاقد معهم، وذلك تمهيدًا للبدء في التصوير خلال الأسابيع المقبلة، حيث تم التعاقد مع كل من أحمد زاهر ونرمين الفقي ومحمد الشرنوني ونجلاء بدر وإدوارد وهيدي كرم وسلوى عثمان وعماد زيادة وحمدي هيكل.

مسلسل «لؤلؤ» تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام ومقرر بدء تصوير مطلع شهر أغسطس المقبل، وتخوض به مي عمر أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث تعمل مي على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والأغاني، ولا سيما أنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة.

آخر أعمال مي عمر مسلسل «الفتوة»، والذي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ورياض الخولي وهنادي مهنى وأحمد خالد صالح وأحمد خليل وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومها نصار وعايدة رياض ومحمود حافظ وليلى أحمد زاهر وأحمد جمال سعيد ومجدي فكري وعهدي صادق.