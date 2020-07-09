منحوتة لكالدر تباع بخمسة ملايين يورو تقريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 12:50 مساء
منحوتة لألكسندر كالدر في باحة دار «آرتكوريال» للمزادات في باريس قبل عرضها في مزاد (أ ف ب)

بيعت منحوتة ضخمة للفنان الأميركي ألكسندر كالدر، في مزاد في باريس الأربعاء بأكثر من 4.9 مليون يورو، إلى جامع تحف أوروبي، على ما أعلنت دار «آرتكوريال» للمزادات.

وتعود المنحوتة إلى العام 1963، واستخدمت بعد ست سنوات لتزيين مدخل بلدة للعطلات قرب مدينة كان في جنوب فرنسا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكان سعر المنحوتة مقدرا في الأساس بين 2.5 و3.5 مليون يورو. ويبلغ ارتفاع المنحوتة المصنوعة من الفولاذ 3.5 متر، وهي مطلية باللون الأسود.

وتعود المنحوتة إلى العام 1963، وقد استخدمت بعد ست سنوات لتزيين مدخل منتج للعطلات قرب مدينة كان في جنوب فرنسا، ووضعت منحوتتان لكالدر في فرنسا في الحقبة نفسها، إحداهما في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو» والثانية أمام ثانوية في مدينة غرونوبل «شرق فرنسا»، وقال أوغ سيبيو مدير قسم الفن المعاصر في دار المزادات: «إنها المرة الأولى التي تعرض منحوتة ضخمة لكالدر للبيع في مزاد فرنسي».

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