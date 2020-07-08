في مثل هذا اليوم رحل عبدالقادر العلام أحد مؤسسي دولة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الأربعاء 08 يوليو 2020, 08:31 صباحا
عبد القادر العلام احد صناع دولة المملكة الليبية

في مثل هذا اليوم منذ سبعة عشر عامًا رحل عنا عبدالقادر علي العلام، أحد رجال قبيلة العبيدات، الذي ولد سنة 1920، ونال قسطًا من التعليم في العهد الإيطالي، غير أنه سعى بجهد بالغ لتثقيف نفسه، فأتقن اللغتين الإيطالية والإنجليزية، بالإضافة إلى لغته العربية السليمة. كان من ضمن الرعيل الأول من الشباب الذين نجحوا في إدارة البلاد منذ أن اجتازوا امتحان وظيفة سكرتير في أواخر الأربعينيات مع زملائه: وهبي البوري وحسين مازق، ويوسف بن كاطو، وعمر جعودة. ثم كلف بإدارة عدة مناطق في حكومة إمارة برقة سنة 1949.

شغل وظيفة مدير شؤون الموظفين، ثم ناظرا  للزراعة والغابات في حكومة السيد محمد الساقزلي إلى أن نالت ليبيا استقلالها سنة1951، عندها شغل منصب ناظر المواصلات في حكومة مصطفى بن حليم (1956 - 1957)، ثم ناظرًا للدفاع في حكومة عبدالمجيد كعبار(1957- 1958). أما في حكومة عثمان الصيد شغل منصب وزير الخارجية. بعد ذلك تولى منصب سفير ليبيا في العراق، ثم في المغرب. ومن بعد تقاعده أصبح مستشارًا لإحدى شركات النفط.

وكان صاحب رأي سياسي، وفكرة حزب الوطنيين الأحرار، وقد فاتح بشأنه بعض الشخصيات الوطنية البارزة في طرابلس في مقدمتهم علي الديب، ومصطفى ميزران، وفاضل المسعودي، وعبدالعزيز الزقلعي، ومحمد الزقعار، غير أن الفكرة لم يكتب لها الاستمرار والنجاح. وتعرَّض للتحقيق، وكانت له مواقف شجاعة تصدى بها لمن حاولوا الزج بالأمير الحسن الرضا ولي العهد في فكرة تأسيس هذا الحزب.  في يوم 8/7/ 2003  توفاه الله ثم وُسِد ثرى بنغازي، في اليوم نفسه.

* الشكر لكل من يساهم في موافاتنا باسماء الذين وردوا صور هذا الموضوع

عبد القادر العلام في مراحل عمره المتقدمة
رجال من قبيلة العبيدات
رجل الدولة عبد القادر العلام مع ضيوفه
وجوه مشرقة ومشرفة أسست دولة الاستقلال
السياسي الوزير المثقف عبد القادر العلام
السيد عبد القادر العلام وحطاب في الأمم المتحدة ويظهر في الصور المناضل منصور الكيخيا
مستعرضا فصيلمن الجيش الليبي
رجل الدولة عبد القادر الغلام
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