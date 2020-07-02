الفنان أيمن الهوني ينتهي من تصوير أغنية «يا موج البحر»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 02 يوليو 2020, 10:55 صباحا

انتهى الفنان أيمن الهوني من تسجيل وتصوير أغنية «يا موج البحر»، التي يقدمها بتوزيع جديد وهي من ألحانه وكلمات الشاعرة رحاب شنيب.

وقال الهوني لـ«بوابة الوسط» الخميس: «قمت بتصوير الأغنية منذ فترة قريبة ماضية في آثار شحات، وارتأيت أن تكون زوايا التصوير جديدة لم يجرِ التصوير في الآثار مثلها، وهي كدعوة ضمنية إلى أننا في ليبيا نمتلك أماكن أثرية جميلة جدا».

وأضاف الهوني مسترجعًا ذكريات الأغنية: «أتذكر أننا قمنا بتسجيلها في فندق عمر الخيام أثناء فترة وجودي أنا وفرقتي فيه فترة تدريبات». ويصاحب الفنان الهوني في أغنيته، الموسيقار وعازف التشيلو أبوبكر الجامعي.

من جانبها قالت الشاعرة رحاب شنيب لـ«بوابة الوسط»: «لدي مع الفنان أيمن الهوني ثلاثة أعمال، الأول (اسمع يا طير) والثاني (يا موج البحر) وكتبا في نهاية التسعينات، والفنان أيمن قام بتجديدها الآن، والثالث أغنية (لازم نقرأ) لحن تامر العلواني ووزعها وغناها أيمن الهوني».

ولفتت الشاعرة رحاب شنيب إلى أن معرفتها بـ«الفنان أيمن الهوني كانت منذ نشاطات جامعة العرب الطبية، حيث كنت طالبة وكان متعاونا جدا معنا».

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