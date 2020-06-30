فرقة «سيرك دو سوليي» تطرح للبيع في مزاد

فرقة "سيرك دو سوليي" خلال عرض في ريغا في لاتفيا (أ ف ب)

أعلنت فرقة «سيرك دو سوليي» الكندية التوصل إلى اتفاق لشرائها من قبل مساهميها الحاليين في إطار عملية إعادة هيكلة تحت إشراف المحاكم تنص على طرحها للبيع في مزاد.

وتعاني الفرقة من ديون تزيد على مليار دولار أميركي وطلبت حماية المحاكم في وجه دائنيها لتتمكن من إعادة هيكلة صفوفها، وفي الوقت عينه كشفت عن اتفاق ليشتريها مساهموها الحاليون بمساعدة من حكومة مقاطعة كيبيك استعدادا لبيعها في مزاد في غضون 45 يوما، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وستدرس المحكمة العليا في كيبيك طلب الحصول على حماية قضائية من الدائنين الثلاثاء، وفي حال قبولها ستطلب الشركة باعتراف فوري موقت لها في الولايات المتحدة بموجب الفصل الخامس عشر من قانون التفليسات الأميركي.

وقال دانييل لامار رئيس مجلس إدارة مجموعة «سيرك دو سوليي»، «هذا يسمح للناس الراغبين بشراء الشركة بالتعبير عن اهتمامهم»، موضحا أن خمس إلى ست مجموعات كندية وأجنبية أعربت عن اهتمامها، وكان مؤسس «سيرك دو سوليي» وصاحبها السابق غي لاليبيرتيه أعلن نهاية مايو نيته شراء المجموعة مجددا، مضيفا أنه يريد أن يبقي مقره في مونتريال والاحتفاظ بطاقم إداري من كيبيك.

وقال لامار «مساهمونا الحاليون بمساعدة هيئة إنفستمنت كيبيك التابعة للحكومة المحلية تقدموا باقتراح شراء وسيكون لهم حق الشفعة»، وهذا الاتفاق على الشراء المبرم مع الصندوق الأميركي «تي بي جي» والصيني «فوسون»، فضلا عن صندوق الودائع والاستثمار في كيبيك ينص على شراء غالبية أصول مجموعة «سيرك دو سوليي».

ويملك الصندوق الأميركي راهنا 55% من رأس المال والصندوق الصيني 25% في مقابل 20% لصندوق كيبيك، وينص الاتفاق على تشكيل صندوقين بقيمة 20 مليار دولار أميركي لتوفير مساعدة إضافية للموظفين المتضررين والمقاولين المستغلين للسيرك.

وأعلنت الفرقة صرف نحو 3500 من أصل 4600 بهلواني وفني فيها بعدما وضعتهم في بطالة تقنية في مارس مع إلغاء حوالي 40 إنتاجا للمجموعة في العالم من لاس فيغاس إلى موسكو مرورا بدبلن وملبورن، وينوي «سيرك دو سوليي» توظيف غالبية هؤلاء مجددا متى تسمح الظروف.