محكمة تدين سيريبرينيكوف بالاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يونيو 2020, 04:24 مساء
المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف في المحكمة في موسكو في 26 يونيو 2020 (أ ف ب)

دين رسميا المخرج المسرحي والسينمائي الروسي الشهير، كيريل سيريبرينيكوف، بتهمة الاحتيال

وحكمت القاضية أوليسيا مينديلييفا بأن سيريبرينيكوف «50 عاما» في موسكو، الجمعة، ومتّهمين آخرين اختلسوا 129 مليون روبل «نحو مليوني دولار» من أموال الدولة التي كانت مخصصة لتمويل مشروع مسرحي، حسب «فرانس برس».

وقالت القاضية إن «سيريبرينيكوف و(يوري) إيتين و(كونستانتين) مالوبرودسكي قاموا بأفعال هدفها الإثراء» وعملوا معا لتضليل موظفي وزارة الثقافة، وفقا لمراسل وكالة «فرانس برس» الذي كان موجودا في المحكمة.

وأضافت أن المشتبه بها الرابعة في القضية صوفيا أبفيلباوم «لم تكن على علم» بعملية الاحتيال.

وطلب الادعاء في وقت سابق من هذا الأسبوع، من المحكمة، أن تحكم على سيريبرينيكوف بالسجن لمدة ست سنوات، لكن يمكن للقاضية أن تستغرق وقتا طويلا للوصول إلى العقوبة خلال قراءة الحكم.

واعتقل سيريبرينيكوف، الذي يرأس أحد أهم مراكز المسرح في موسكو وهو مركز غوغول، في العام 2017 وكادت القضية المقامة عليه تغلق العام الماضي عندما أعادها قاضٍ إلى النيابة العامة بسبب «التناقضات».

أعيد تحريكها مع القاضية الجديدة وتم تعديل مبلغ الاحتيال المزعوم قليلا، من 133 مليون روبل إلى 129 مليون روبل.

وأيدت القاضية، الجمعة، ادعاءات الادعاء بأن سيربرينيكوف نسّق لسرقة أموال الدولة المخصصة لمشروع بلاتفورما، الذي كان يديره بين عامَي 2011 و2014.

وأصر سيريبرينيكوف والمتهمون على أنهم أبرياء. ووصف المخرج هذا الأسبوع الاتهامات بأنها «مضحكة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معركة القلعة.. «حضرة» تحولت إلى درس قاسٍ للاحتلال الفرنسي
ليبيا
محطات تركية عائمة تتطلع إلى بيع الطاقة عند شواطئ ليبيا
ليبيا
واشنطن تستعد لاجتماع مع «الجيش الوطني الليبي» لاستئناف مناقشات «تسريح ...
ليبيا
محكمة تركية تقضي بسجن 121 شخصا مدى الحياة
دولى
تركيا تدشن سباق «الإعمار» في ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: اجتماع زوارة يثير تكهنات حول مصير سرت والجفرة
ليبيا
إصابات جديدة في 6 بلديات ضمن آخر مستجدات فيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«سوق الجمعة» تعلن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية
ليبيا
تعليق من الاتحاد الأوروبي على تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص
دولى
شركتان إماراتيتان تعلنان عن تعاون إماراتي - إسرائيلي في المجال الطبي
عربى
وزير الدفاع التركي: وجودنا في ليبيا مشروع
ليبيا
البعثة الأممية تجدد دعوتها للمساءلة عن الجرائم بحق المرأة وتدين استمرار خطف ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

محكمة: مسحوق التلك «جونسون أند جونسون» يسبب السرطان