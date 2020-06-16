هوليوود تستأنف إنتاج «جوراسيك وورلد: دومينيون»

شركة يونيفرسال ستوديوز تستأنف إنتاج (جوراسيك وورلد: دومينيون)، (أرشيفية:انترنت)

قالت شركة يونيفرسال ستوديوز الاثنين إنها تتوقع استئناف إنتاج فيلم (جوراسيك وورلد: دومينيون) في أوائل يوليو المقبل مع استئناف هوليوود نشاطها بعد إجراءات عزل عام دامت لثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الشركة أنها تعتزم تصوير الفيلم في باينوود ستوديوز في إنجلترا في السادس من يوليو مع التزام أبطال العمل وطاقمه بقيود صارمة لتجنب العدوى بالفيروس، وفقا لوكالة رويترز.

وسيكون (جوراسيك وورلد: دومينيون) من بين أول الأفلام الضخمة التي يعود طاقمها للعمل بعد استئناف تصوير فيلم (أفاتار) للمخرج جيمس كاميرون في نيوزيلندا الاثنين.

وذكرت مطبوعة ديدلاين التابعة لهوليوود، والتي كانت أول من نشر هذا الخبر، أن شركة يونيفرسال خصصت نحو خمسة ملايين دولار لإنفاقها على إجراءات السلامة.

ومن المقرر أن يتم عرض (جوراسيك وورلد: دومينيون) في دور السينما في يونيو2021، ضمن سلسلة أفلام (جوراسيك بارك) التي بدأ إنتاجها في العام 1993 حول عودة الديناصورات.