«مسار إجباري» تفتتح الموسم الثاني لأكبر مهرجان موسيقي «أونلاين»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 04:27 مساء
فرقة «مسار إجباري» (أرشيفية: الإنترنت)

تستعد فرقة "مسار إجباري" مساء الإثنين، لبدء الموسم الثاني لحفلات إحدى شركات المحمول الموسيقية "أونلاين"، ومن المنتظر أن يشهد الموسم الجديد إطلالات مميزة من نجوم الموسيقى البديلة العرب، من بينهم مشاركات استثنائية لنجوم الأردن، عزيز مرقة وفرق "المربع" و"آخر زفير" و"جدل".

وجمع الموسم الأول من هذا المهرجان، توليفة من نجوم الموسيقى والفرق الغنائية الأشهر في العالم العربي في سلسلة حفلات "أونلاين" دون جمهور.

8 حفلات غنائية وأكثر من 12 فنانا وفرقة موسيقية ضمها المهرجان على مدار شهرين بواقع حفل كل أسبوع، قدم للجمهور العربي وجبة سماعية متنوعة المذاقات الموسيقية، بين البوب والروك والشعبي والإلكترونيك والراب في أضخم مهرجان موسيقي أونلاين في مصر.

ووضع المهرجان مسك الختام على حفلاته بمفاجأة كبرى كانت باستضافة "الكينغ" محمد منير في أول حفل رسمي له بعد غياب عدة شهور وأول ظهور له بعد تعافيه من المرض، واعتبر الحفل استثنائيا حيث تم تصويره داخل منزله الخاص وقدم خلاله تبنيه لثلاث مواهب غنائية مصرية، وهم دينا الوديدي ونوران أبو طالب وأحمد أبا يزيد، في ختام رحلة المهرجان الطويلة التي بدأت بحفل فرقة "وسط البلد" واستمرت بحفلات فرق "إيجيبشان بروجكت" و"إتش أو إتش" ونجوم مجال الراب "ويجز" ومروان موسى بجانب استضافته عايدة الأيوبي بعد طيلة غياب عن الحفلات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا وراء غياب المبادرة المغاربية عن المشهد الليبي؟
ليبيا
روسيا تحكم بالسجن 16 عاما على عنصر سابق في البحرية الأميركية بتهمة التجسس
دولى
«كورونا» يعاود الانتشار في الصين وأوروبا تحاول السيطرة على الوباء.. ومرضى الهند ...
دولى
بلدية تاجوراء تطلق اسم سلطان عثماني على أحد شوارعها
ليبيا
السعودية تزيل اسم السلطان العثماني سليمان القانوني من أحد شوارعها
عربى
الفخفاخ : تونس «فازت» في معركة «كورونا»
دولى
أول تعليق من القيادة العامة على «فيديو تعذيب العمالة المصرية»
ليبيا
متظاهرون ضد العنصرية واللامساواة يشكّلون سلسلة بشرية في برلين (فيديو)
دولى
مصر: استئناف حركة الطيران بجميع المطارات بداية يوليو
عربى
فرنسا تندد بالتدخل التركي «غير المقبول» في ليبيا
ليبيا
أول تعليق من بوتين على التظاهرات في الولايات المتحدة
دولى
«منظمة الصحة» تحسم الجدل حول الرضاعة الطبيعة وإصابة الأطفال بـ«كورونا»
طب وصحة
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شطب حراشف آكل النمل من اللائحة الصينية للأدوية التقليدية