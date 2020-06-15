«مسار إجباري» تفتتح الموسم الثاني لأكبر مهرجان موسيقي «أونلاين»

فرقة «مسار إجباري» (أرشيفية: الإنترنت)

تستعد فرقة "مسار إجباري" مساء الإثنين، لبدء الموسم الثاني لحفلات إحدى شركات المحمول الموسيقية "أونلاين"، ومن المنتظر أن يشهد الموسم الجديد إطلالات مميزة من نجوم الموسيقى البديلة العرب، من بينهم مشاركات استثنائية لنجوم الأردن، عزيز مرقة وفرق "المربع" و"آخر زفير" و"جدل".

وجمع الموسم الأول من هذا المهرجان، توليفة من نجوم الموسيقى والفرق الغنائية الأشهر في العالم العربي في سلسلة حفلات "أونلاين" دون جمهور.

8 حفلات غنائية وأكثر من 12 فنانا وفرقة موسيقية ضمها المهرجان على مدار شهرين بواقع حفل كل أسبوع، قدم للجمهور العربي وجبة سماعية متنوعة المذاقات الموسيقية، بين البوب والروك والشعبي والإلكترونيك والراب في أضخم مهرجان موسيقي أونلاين في مصر.

ووضع المهرجان مسك الختام على حفلاته بمفاجأة كبرى كانت باستضافة "الكينغ" محمد منير في أول حفل رسمي له بعد غياب عدة شهور وأول ظهور له بعد تعافيه من المرض، واعتبر الحفل استثنائيا حيث تم تصويره داخل منزله الخاص وقدم خلاله تبنيه لثلاث مواهب غنائية مصرية، وهم دينا الوديدي ونوران أبو طالب وأحمد أبا يزيد، في ختام رحلة المهرجان الطويلة التي بدأت بحفل فرقة "وسط البلد" واستمرت بحفلات فرق "إيجيبشان بروجكت" و"إتش أو إتش" ونجوم مجال الراب "ويجز" ومروان موسى بجانب استضافته عايدة الأيوبي بعد طيلة غياب عن الحفلات.