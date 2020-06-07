محمد رمضان ينتهى من تصوير كليب «كورونا فيروس»

محمد سامي ومحمد رمضان (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى المخرج محمد سامي من تصوير فيديو كليب أغنية «كورونا فيروس» للفنان محمد رمضان، في أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة في تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة في الكليب المقرر طرحه خلال أيأم قليلة على «يوتيوب».

ويسجل «كورونا فيروس» الكليب الثانى الذي يتعاون فيه محمد سامي مع محمد رمضان، بعدما قدما سويا كليب «رايحين نسهر» الذي تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحا كبيرا، حيث وصلت نسبة مشاهداته على موقع يوتيوب إلى 106 ملايين مشاهدة حتى الآن، حيث عاد به سامي إلى إخراح الكليبات بعد سنوات من الغياب.

وقدم محمد سامى ومحمد رمضان مسلسل «البرنس» في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، محمد علاء، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلي، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد سامي.