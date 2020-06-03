نادي تاناروت للسينما يعاود نشاطه عبر الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 01:09 مساء
نادي تاناروت للسينما يعاود نشاطه مع «سيستم كراشر» (أرشيفية:انترنت)

أعلن تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الأربعاء، استئناف نشاط نادي تاناروت للسينما وتقديمه عروض أسبوعية عبر الإنترنت، ومناقشة هذه العروض بصفحة مخصصة للحدث بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وستكون أول عروض النادي، السبت المقبل، مع فيلم الدراما الألماني «System Crasher»، من إنتاج العام 2019، وبطولة كل من فاين بيغلر، مريم زاري، ليزا هاغميستر، وتأليف وإخراج نورا فاينشت.

وتدور قثة الفيلم حول الطفلة بيني التي تعاني من نوبات غضب تضعها في مواقف محرجة وتضع من حولها في خطر، وتتنقل بين بيوت الرعاية، مما دفع مؤسسة حماية الطفل لإطلاق تسمية (محطمة النظام) عليها.

وهيمن الفيلم علي جوائز الفيلم الألماني السنوية في نسختها الـ70، التي تعرف أيضا باسم جوائز «Lola»، خلال أبريل الماضي، حيث ترشح الفيلم لعشر جوائز حصد منها ثمانية، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم، أفضل سيناريو، أفضل مخرج، أفضل ممثلة مساعدة، أفضل مونتاج وأفضل تصميم صوت.

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