تعرف على موعد طرح أولى حلقات مسلسل «ليه لأ»

الممثلة المصرية أمينة خليل بطلة مسلسل ليه لا (أرشيفية:انترنت)

تعرض أولى حلقات مسلسل «ليه لأ» في 4 يونيو الجاري على منصة «شاهد» الرقمية، وكان من المفترض أن يعرض العمل المكون من 15 حلقة في النصف الثاني من شهر رمضان، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.

المسلسل من بطولة الفنانة المصرية أمينة خليل، التي تجسد شخصية «عاليا» التي تقرر الاستقلال عن عائلتها، وبسبب اعتراضهم التام تقرر الهرب والاشتراك في مسابقة غريبة، الفوز بها يوفر لها منحة دراسية ومكافأة مالية.

يشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج.

«ليه لأ» من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبو عوف.