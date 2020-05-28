معرض كتاب فرانكفورت سيقام في موعده أكتوبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 02:13 مساء
معرض كتاب فرانكفورت سيقام في موعده أكتوبر المقبل (رويترز)

أعلن منظمون، الأربعاء، أن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب سيقام في موعده في منتصف أكتوبر المقبل، في مؤشر على عودة الأوضاع إلى طبيعتها إلى حد ما وسط جائحة فيروس «كورونا».

وسيقام المعرض في موقعه المعتاد في أرض المعارض بوسط فرانكفورت وفي مواقع فعلية وافتراضية أخرى بالمدينة، وفقا لوكالة «رويترز».

وأوضح مدير معرض «فرانكفورت الدولى للكتاب» يورجن بوس، أن المعرض يهدف إلى تركيز جهوده هذا العام فى تعزيز العلاقات بين الكُتّاب، وبين صنّاع الأفلام والمنتجين وشركات البث الترفيهية، وحتى القطاع الموسيقى.

وبلغ إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في ألمانيا حتى اليوم 181719، توفي منهم 8520 وتعافى 162800.

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