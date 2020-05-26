هبة طوجي تهدي المصريين «طلعت يا محلا نورها» في العيد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 11:35 صباحا
الفنانة اللبنانية هبة طوجي (خاص لـ بوابة الوسط)

فاجأت الفنانة اللبنانية هبة طوجي جمهورها المصري بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية المصورة «طلعت يا محلا نورها»، والتي تهديها لمحبيها لمناسبة عيد الفطر المبارك.

أغنية جديدة تعيد خلالها طوجي مغامرة الغوص في بحر اللهجة المصرية مرة أخرى بعد سنتين بالتمام على ظهور أغنيتها المصرية الأولى «سلم على مصر»، وبعد تقديمها من قبل أغنيتي «أهو ده اللي صار» و«أنت عمري» على طريقتها.

وتتعاون هبة مع الموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني، الذي يتولى مهمة إنتاج وتوزيع الأغنية بشكل موسيقي أوركسترالي ضخم ومختلف عن كافة النسخ الغنائية التي تم تقديمها للأغنية من قبل بأصوات العديد من النجوم العرب.

وتقدم طوجي عبر الأغنية رسالة تحية لجمهورها المصري بشكل خاص معبرة عن اشتياقها للعودة قريبًا لقلب القاهرة، كما توجه عبرها رسالة أمل أن شمس الحياة ستعود عما قريب لتنير ظلمة أزمة «كورونا» التي يعيشها العالم حاليًا، وأجبرت البشر على التباعد الاجتماعي.

ومن جانبه أوضح الموسيقار أسامة الرحباني أن الأغنية تم تسجيلها في العاصمة اللبنانية بيروت منذ شهرين، وتم تقديم الأغنية لايف خلال آخر حفلات هبة في القاهرة العام الماضي في الأهرامات ومسرح الماركيه، بينما يظهر الكليب لقطات مصورة من زيارات هبة طوجي لمصر، مضيفًا أن الأغنية تعبر عن رسائل المحبة من هبة لمحبيها المصريين، على أمل اللقاء قرييًا، كما أشار لتحضير هبة حاليًا لعدة أعمال غنائية جديدة ستكشف عنها الفترة المقبلة.

وخطفت هبة طوجي أنظار جمهورها العربي بمشاركتها في السباق الرمضاني عبر بطولة مسلسل «هوس» برفقة الفنان عابد الفهد، في أول بطولة درامية لها، وقدمت دورين مختلفين لشخصيتي «راما» و«لانا»، في مسلسل مغاير عن الدراما الرمضانية مكون من 11 حلقة فقط، كما قدمت خلاله أغنية التتر، بينما وضع أسامة الرحباني موسيقاه التصويرية، والمسلسل من إخراج المخرج الأردني محمد لطفي وتأليف نادية الأحمر.

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