«ميتروبوليتان» يعلن موعد إعادة فتح أبوابه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 10:47 صباحا
متحف ميتروبوليتان في نيويورك في 4 مايو 2020 (أ ف ب)

يعيد متحف متروبوليتان في نيويورك فتح أبوابه في منتصف أغسطس «أو ربما بعد ذلك بأسابيع قليلة»، مع ساعات عمل مخفضة وبدون جولات مصحوبة بمرشدين للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

والمتروبوليتان الذي أغلق منذ 13 مارس هو أول متحف رئيسي في المدينة يعلن تاريخ إعادة فتح أبوابه، في حين لم يعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو رسميا عن موعد نهائي لرفع التدابير في الولاية، حسب «فرانس برس».

ويخطط المتحف لأن تكون عملية إعادة افتتاحه على أربع مراحل، لكل منطقة من الولاية الأكثر تضررا في البلاد من وباء كوفيد 19.

طالع: متحف جياكوميتي يعيد فتح أبوابه أمام عدد محدود من الزوار

وستستأنف النشاطات الفنية في المرحلة الرابعة والأخيرة. ولم يصرح لمدينة نيويورك بعد بدخول المرحلة الأولى من رفع تدابير الإغلاق.

وإضافة إلى الإجراءات السابقة، لن ينظم متحف متروبوليتان كذلك مؤتمرات أو حفلات موسيقية حتى نهاية العام 2020 لتجنب التجمعات التي تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا.

وستكون إعادة الافتتاح بمثابة الانطلاق الرسمي لمعرض «ميك ذي ميت» (صناعة المتروبوليتان) الذي يحتفل بالذكرى السنوية الـ150 للمتحف، والذي كان من المقرر افتتاحه في 30 مارس.

كما أعلن المتحف الثلاثاء إلغاء حفلته السنوية في نيويورك التي كانت أجلت.

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