متحف جياكوميتي يعيد فتح أبوابه أمام عدد محدود من الزوار

زوار يقومون بتطهير أيديهم قبل دخول متحف جياكوميتي في باريس (رويترز)

أعاد متحف بباريس مخصص لأعمال النحات ألبرتو جياكوميتي فتح أبوابه أمام الجمهور الجمعة ضمن أوائل المراكز الفنية التي تختبر الوضع بعد أن خففت فرنسا قيود العزل العام المفروض بسبب فيروس كورونا.

وسمح المتحف بدخول عشرة زوار كل 20 دقيقة واشترط الحجز المسبق وأصدر إرشادات جديدة عن أماكن وقوف بمسافات فاصلة وقلص أيضا ساعات العمل، وفقا لوكالة رويترز.

وفي الوقت الذي استمر فيه إغلاق متاحف أكبر مثل اللوفر، عبر محبو الفنون عن سعادتهم بالاستمتاع بمشاهدة مجموعة أعمال جياكوميتي بعد أن بدأت فرنسا الاثنين في الخروج من العزل العام المستمر منذ ثمانية أسابيع.

وقال لوران كوك الذي يعمل في مجال التمويل، وكان من أوائل زوار المتحف الجمعة وهو يغطي وجهه بكمامة «في العادة أقضي وقتي كله عندما أكون خارج العمل في المتاحف، وكنت أفتقد ذلك في واقع الأمر منذ منتصف مارس الماضي».