تمديد إغلاق مسارح برودواي في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 12:57 مساء
تمديد إغلاق مسارح برودواي في نيويورك (أرشيفية:انترنت)

قالت رابطة برودواي الثلاثاء إن مسارح برودواي في نيويورك مددت إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا حتى عيد العمال في السادس من سبتمبر.

وتعد هذه المسارح من بين أكثر مناطق جذب السائحين في نيويورك، وكانت قد حددت موعدا مبدئيا لاستئناف نشاطها في السابع من يونيو، وفقا لوكالة رويترز.

وأغلقت مسارح برودواي أبوابها في 12 من مارس الماضي، مما تسبب بخسارة آلاف العاملين في هذه الصناعة وظائفهم، ومن أهم العروض التى كان من المقرر أن تبدأ، عرض «هنج مين» لمارتن مكدوناه وإعادة إحياء رائعة إدوارد البي «هوز افريد اوف فيرجينا والف».

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