مي عاشور تفك «شفرة» الصين بالترجمة

مي عاشور (وسط) في إحدى الفعاليات الأدبية الصينية (الإنترنت)

قبل نحو 13 عاما، قررت الشابة المصرية، مي عاشور، أن تسافر إلى الصين، كي تستكشف هذا البلد الذي تراه «قارة» كبيرة.

في العام 2007، كانت مي في سنتها الجامعية الثالثة عندما سافرت لأول مرة خارج مصر؛ لم تكن الرحلة قريبة أبدا، بل استغرقت أكثر من تسع ساعات، حسب «بي بي سي».

وبعد تلك الرحلة الأولى، زارت الصين نحو عشر مرات، كانت آخرها في أغسطس عام 2019 - قبل أشهر قليلة من ظهور فيروس «كورونا المستجد».

تقول مي: «الصين بلد مختلف تماما. وكل مدينة فيه مختلفة عن الأخرى بطريقة رهيبة، والسكان كذلك. عندما أذهب إلى هناك أحتاج لأن أقلب نفسي تماما؛ أقصد ذلك حرفيا فمثلا عليّ أن أستخدم تطبيقات موبايل مختلفة تماما عن التي أستخدمها يوميا في القاهرة، كما يجب أن أتعامل مع تفاصيل الحياة اليومية في الصين .. أذهب وكأنني أتجه إلى عالم مواز لعالمنا».

أصدقائي هناك

عندما سمعَت مي عن انتشار الوباء هناك تملكها قلق شديد، «فجأة ودون أدني مقدمات انقلب كل شيء رأسا على عقب. لم يكن الموضوع بالنسبة لي مجرد وباء يضرب الصين، بل كان أصدقائي هناك معرضين للخطر. تواصلتُ مع بعض منهم، وصرتُ أتابع الأخبار، وإغلاق البلد تدريجيا لمواجهة الجائحة».

ظهر اسمها الشهر الماضي في إعلان نشره المركز الثقافي الصيني في القاهرة على «تويتر» عن ندوة للاحتفال بيوم الكتاب العالمي، وكانت مي ستتحدث عن أهمية القراءة وتقرأ نصوصا عبر الإنترنت ترجمتها لكتاب صينيين حول كيفية الصمود أمام الوحدة بفضل القراءة.

في مجموعة «أزهار البرقوق» التي ترجمتها مي؛ تتحدث إحداها عن حب كبير من قبل رجل لزوجته التي أمضت حياتها تحيك جوارب صوفية له، لكنها تفقد عقلها بحادث فتبدأ بإلباس الجوارب لأرجل الكراسي وبعد وفاتها يحافظ الزوج على عادة تدفئة أرجل الكراسي إكراما لذكراها؛ وقصة فتاة كانت تحب الغناء حتى قالت لها معلمة الموسيقى إن صوتها نشاز، ومن يومها لم تعد تستطيع لا الغناء ولا حتى الكلام أمام الجموع حتى تستعيد نفسها بعد سنوات طويلة؛ وغيرها من القصص الإنسانية التي غالبا ما تكون في نهايتها حكمة مباشرة وصل لها الكاتب.

لا تعرف مي لماذا أو كيف اختارت دراسة هذه اللغة. لكنها اليوم تعد قرارها ذاك «قرارا بدل كل الدروب إلى المستقبل، وقَدَرا غير متوقع غيّر كل شيء».

العائلة والأدب

عمتها امرأة مصرية مشهورة، هي الكاتبة والناقدة الأدبية والأستاذة الجامعية الراحلة رضوى عاشور، ووالدها مثقف أيضا، ووالدتها دارسة للغات وكانت هي في صغرها تتخيل نفسها تعمل في الإذاعة، لكنها قررت فجأة دراسة اللغة الصينية وآدابها في جامعة القاهرة وكان عدد طلاب دفعتها لا يتجاوز العشرين شخصا. وحينها كان تدريس اللغة الصينية مقتصرا على عدد قليل من الأقسام الجامعية في مصر.

وتضيف: «كانت دراسة اللغة الصينية مخاطرة كبيرة؛ هي لغة صعبة جدا، لكنني لم أتوقع أن تكون بتلك الدرجة من الصعوبة. كانت اللغة صدمة بالنسبة لي كتركيب وكمنطق ارتبكت ولم أكن واثقة أني قادرة على المتابعة. لكن أساتذتي كانوا فعلا جيدين. كما أن الإنسان لا يعرف قدراته حتى يمر بالتجربة. وفعلا تحولت هذه اللغة إلى شغف بالنسبة لي».

تخرجت مي العام 2008 حاملة شهادة في اللغة الصينية وآدابها، كما درست اللغة التركية في المركز الثقافي لمدة أريع سنوات حتى أتقنتها، ومنذ عام 2013 تفرغت تماما للترجمة الأدبية للغتين وللكتابة أحيانا. وصدر لها أربعة كتب مترجمة عن الصينية حتى الأن.

أكثر ما جعلها تتعلق بالأدب الصيني هو الجانب الإنساني والفلسفي الواضح فيه والذي «يقود القارئ إلى شيء أعمق وأكبر بكثير من المفردات». وترى أن الصين «كبلد لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بإعادة ترسيخ قيم معينة في المجتمع الصيني، ومن أهما الاجتهاد واتقان العمل والدأب، ويمكن دائما قراءة أشياء موازية لذلك في الأعمال الصينية».

لم تحصل مي على فرصة للدراسة في الصين، فاكتفت بالسفر إليها عدة مرات، وأطول فترة عاشتها هناك امتدت قرابة الشهر، لذا تحرص على التواصل مع الأدباء الذين تترجم لهم لتتأكد من أن فهمها لبعض الأمور الثقافية صحيح.

ورغم عدم إقامتها في الصين للتعرف عن قرب عن طباع وعادات الصينيين، أوصلتها الكتب والنصوص والتعامل مع الكتاب الصينيين إلى درجة من فهم خصوصية البلد.

وتصف مي: «الشائع أن الصينيين أشخاص عمليون ويعملون كثيرا لإحداث طفرة اقتصادية. لكن الانطباع الذي كونته عنهم مختلف؛ الجانب الإنساني لديهم واضح جدا. كما أنهم يعتزون جدا بثقافتهم».

وتواصل: «تغير المجتمع في الصين كثيرا خلال الأربعين سنة الماضية؛ أراقب فروقا بين المجتمعات العربية ومجتمعاتهم؛ فمثلا لاحظت أن المرأة في الصين يمكن أن تعمل في أي مجال كسائقة حافلة أو ضابطة في الشارع، هم مختلفون عنا في هذه النقطة مثلا. التقيت بمديرات كثيرات في مناصب هامة، فالعقلية هناك أن المنصب أمر متروك للكفاءة للاستفادة الحقيقية من قدرة المواطن. كما لاحظت اهتمام الحكومة بالتعليم وإرسال الطلاب في منح خارجية أيضا. يطبقون سياسة الاعتماد الذاتي والاستثمار في الذات».

مي عاشور (الإنترنت)