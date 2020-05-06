وليد علي يستعد لطرح ألبوم «100 إحساس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 04:27 مساء
المطرب المصري وليد علي (خاص لـ بوابة الوسط)

يطرح الفنان وليد علي خلال الأيام المقبلة ألبومًا جديدًا يحمل عنوان «100 إحساس» يتكون من 12 أغنية.

أغاني الألبوم هي «أخيرًا لقيتها» و«أجمل تغيير» و«بجد وحشاني» و«100 إحساس» و«في وسط أوراقي» و«حنتلي ليه» و«أجمل عيون» و«شوقي ليك» و«أجمل صدفة» و«حلم حقيقي» و«حكايتنا» و«جاية تقوليلي».

وتعاون وليد في الألبوم مع الموزعين أحمد عادل وأحمد وجدي ودودي صلاح ومحمد السقار، والشعراء تامر عز الدين ومحمد رجاء وأحمد محمد منصور ومحمد الجعلي ومحمد هاشم، والملحنين أيمن عبدالغفار وأحمد وجدي، ومكساج وماستر الألبوم مصطفى رؤوف وإدارة إنتاجية محمد السيد.

يشار إلى أنه تم طرح أغنية «فرجه قريب» اليوم وهي من كلمات محمد رجاء وألحان وتوزيع موسيقي أحمد وجدي، كما تم تصوير أغنيتي «بجد وحشاني» و«أخيرًا لقيتها» وسيتم طرحهما قريبا في الأسواق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي
ليبيا
بكين: بومبيو لا يملك أدلة على أن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني
دولى
ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
«القيادة العامة» تؤكد مقتل آمر قاعدة الوطية الجوية وتنعيه
ليبيا
عقيلة صالح يناقش مبادرته لحل الأزمة الليبية مع أكاديميين من الجبل الأخضر والقبة
ليبيا
بنسودا تطالب مجلس الأمن بتفويض المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب...
ليبيا
بن صويد والعيساوى.. قامتان وأسطورتان أضاءتا سماء الكرة الليبية وواجهتها المشرفة
رياضة محلية
بنسودا: توصلنا لمعلومات تشير إلى المسؤولين عن اختفاء النائبة سهام سرقيوة
ليبيا
إقلاع أولى رحلات إعادة العالقين بتركيا
ليبيا
في ذكرى وفاته.. «الوسط» تعيد نشر حوار «الجليس» مع أحمد إبراهيم الفقيه (2/1)
ثقافة وفن
بينهم 4 نساء.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام 5 سيارات بطرابلس قبل الإفطار
ليبيا
«الصحة العالمية»: واشنطن لم تقدم أي أدلة بأن مصدر «كورونا» هو مختبر بمدينة ووهان
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كارينا رادشينكو.. «طبيبة المشردين» تتحدى كورونا