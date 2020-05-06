وليد علي يستعد لطرح ألبوم «100 إحساس»

المطرب المصري وليد علي (خاص لـ بوابة الوسط)

يطرح الفنان وليد علي خلال الأيام المقبلة ألبومًا جديدًا يحمل عنوان «100 إحساس» يتكون من 12 أغنية.

أغاني الألبوم هي «أخيرًا لقيتها» و«أجمل تغيير» و«بجد وحشاني» و«100 إحساس» و«في وسط أوراقي» و«حنتلي ليه» و«أجمل عيون» و«شوقي ليك» و«أجمل صدفة» و«حلم حقيقي» و«حكايتنا» و«جاية تقوليلي».

وتعاون وليد في الألبوم مع الموزعين أحمد عادل وأحمد وجدي ودودي صلاح ومحمد السقار، والشعراء تامر عز الدين ومحمد رجاء وأحمد محمد منصور ومحمد الجعلي ومحمد هاشم، والملحنين أيمن عبدالغفار وأحمد وجدي، ومكساج وماستر الألبوم مصطفى رؤوف وإدارة إنتاجية محمد السيد.

يشار إلى أنه تم طرح أغنية «فرجه قريب» اليوم وهي من كلمات محمد رجاء وألحان وتوزيع موسيقي أحمد وجدي، كما تم تصوير أغنيتي «بجد وحشاني» و«أخيرًا لقيتها» وسيتم طرحهما قريبا في الأسواق.