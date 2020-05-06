في مثل هذا اليوم رحل الفنان رجب حمودة البكوش

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الأربعاء 06 مايو 2020, 12:30 صباحا
الفنان رجب البكوش رائد ومؤسس المسرح الشعبي في بنغازي

في مثل هذا اليوم، منذ 16 سنة رحل عنا الفنان المسرحي الموهوب، رجب حمودة البكوش، الذي يعد أحد رواد الحركة المسرحية في ليبيا، وكان أيضا، منشداً متميزاً للأذكار والأناشيد الدينية، مشاركا على الدوام في مواسم الأعياد الدينية.

ولد في بنغازي عام 1905، ولما وجد في كتاب ألف ليلة وليلة مادة لمسرحياته المبكرة، استقطب سنة 1926عددا من الشباب مؤسسا بهم (فرقة الشاطئ للتمثيل) بجوار منارة بحر الشابي القديمة بمواجهة مقبرة (سيدي خريبيش)، ثم قدَّم مسرحية (الراعي) التي تنتقد الاستعمار بأنواعه، لكن السلطة الإيطالية رفضت عرضها، فقُدِّمت في عرض خاص بمقر الفرقة، فكانت الخطوة الأولى للحركة المسرحية بمدينة بنغازي.

ومن هناك انطلقت الحركة المسرحية بمدينة بنغازي، بمشاركة أسماء فنية كثيرة مثل الموسيقار مصطفى المستيري والمطرب الفنان على الشعالية وغيرهم. وقدمت الفرقة عددا من المسرحيات الاجتماعية والوطنية والفكاهية، كان أغلبها من إخراجه، والمشاركة في أدوارها الرئيسية، وغالبا ما يتخللها المنولوج الذي كان يؤلفه، مثلما كان يؤلف أغاني كثيرة أداها الكثير من المطربين.

واستمر حال المسرح في بنغازي ما بين السماح بأنشطته وبين إقفاله حتى سنة 1961عندما أسس الفنان رجب البكوش (المسرح الشعبي) الذي تواصلت مناشطة حتى الآن. الفنان رجب البكُّوش، ولد وترعرع بالقرب من شط الشابي، فعشق البحر، وعند تقاعده اختار أن يشرف على مصيف العائلات بمدينة بنغازي، إلى أن انتقل إلى رحمة الله مساء يوم الجمعة، الموافق 6/5/ 1994، ووسد ثرى مقبرة الهواري في اليوم التالي.

الفنان رجب حموده البكوش
رجب البكوش وبعض اعضاء فرقة الشابي سنة 1936
الفنان رجب البكوش مع رواد الموسيقى في بنغازي حسن عريبي ويوسف العالم في جلسة طرب
بطاقة رجب البكوس مؤسس المسرح الشعبي في بنغازي
الفنان مصطفى المستيري احد مؤسسي المسرح في بنغازي
لعلها آخر صور رجب البكوش مؤسس المسرخ في بنغازي
الفنان رجب البكوش ولاعب كرة القدم المتميز مادي تربل وبينهما صديقهما ايطالي
في حفل تكريم رواد المسرح في بنغازي البكوش يقدم شهادة تكرم للفنان فرج الطيره
الفنان رجب البكوش والكاتب المسرحي محمد إدريس
الفنان على الشعالية في شبابه
مادي والبكوش وبينهما صديقهما الايطالي
الفنان المسرحي رجب البكوش
الفنان رجب البكوش
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