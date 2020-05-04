«ملك بوليوود» يشارك في حفل «لايف» لجمع التبرعات للمتضررين من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 03:37 مساء
شاه روه خان خلال الحفل الذي بث مباشرة على "فيسبوك"، 3 مايو 2020 (أ ف ب)

أطلق النجم الهندي شاه روه خان الملقب «ملك بوليوود» النكات وغنى يوم الأحد، خلال حفلة عبر الإنترنت استمرت خمس ساعات تقريبًا وشارك فيها عدد من المشاهير بغية جمع الأموال للمتضررين من جائحة «كورونا».

وشاهد عشرات الآلاف أكثر من 70 شخصية تعتبر من الأكثر شهرة في البلاد، منهم لاعب الكريكيت فيرات كوهلي والممثل شاه روه خان، بالإضافة إلى أسماء عالمية مثل الممثل ويل سميث وأسطورة الروك ميك جاغر في عرض «آي فور إنديا» الذي بث مباشرة على «فيسبوك»، وفق «فرانس برس».

وقال خان للمعجبين «أستطيع المساعدة وسأفعل ذلك ويتوجب علي القيام بذلك» بعد تأديته أغنية مليئة بالأمل والمرح، مطمئنًا أن «كل شيء سيكون على ما يرام» بعد انتهاء أزمة «كورونا».

وتحدث جاغر وسميث عن صراعات العمال المهاجرين الذين يعيشون في الأرياف والذين فقد الكثير منهم وظائفهم وأصبحوا معرضين لخطر الجوع مع عملية الإغلاق المستمرة التي فرضت منذ أواخر مارس على البلاد.

وقال جاغر «ربما فقدوا وظائفهم أو منازلهم. وربما يعانون هم وعائلاتهم من الجوع. لذلك أود أن أطلب منكم التبرع. يرجى إعطاء ما تستطيعون تقديمه». وتحدث مشاهير من بينهم بريانكا شوبرا جوناس وهريثيك روشان، إضافة إلى غناء جوقات محلية، بشغف باللغتين الإنجليزية والهندية عن جمع الأموال للمحتاجين.

كما أجرى مشاهير آخرون مقابلات مع أطباء وخبراء حول الفيروس وكيف يتعامل العاملون الصحيون على خطوط المواجهة الأمامية مع الوباء.

وجمع الحدث الذي نظمه المخرجان البوليووديان كاران جوهر وزويا أختار حتى الآن 37.5 مليون روبية (499326 دولارًا) من 60 مليون روبية يهدفان إلى جمعها.

وستقدم مجموعات خيرية كبرى تبرعات إضافية بما فيها مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وفق ما أوضح المنظمان، الأحد.

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