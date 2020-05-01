في مثل هذا اليوم رحل الكشاف الخلوق عبدالحميد عمران

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الجمعة 01 مايو 2020, 02:45 مساء
الكشاف الشاعر والمعلم عبد الحيد غمران بن سليم الفيتوري

في مثل هذا اليوم، منذ ست سنوات، رحل عنا الكشاف الملتزم الخلوق، والشاعر المجيد، والشيخ، عبدالحميد عمران بن سليم الفيتورى. وُلد في بنغازى العام 1937. تلقى تعليمه الأول بها ثم في مدرسة الأبيار، ثم التحق بمعهد المعلمين في بنغازي وتخرج فيه العام 1958. عمل بالتعليم، ثم في إدارة مجلس النواب، ثم مراقبًا للإذاعة الليبية في بنغازي، وعندما تأسست سنة 1965 وكالة الأنباء الليبية ترأس فرعها في بنغازي. سنة 1969 تولى تحرير جريدة «الأمة»، ثم ثانية مراقبًا للإذاعة وأنهى حياته الوظيفية بتوليه مهام الأمين الإداري لكلية الآداب بالجامعة الليبية إلى العام 1973.

سنة 1955 كأن أحد مؤسسي الحركة الكشفية في بنغازي، وأسهم بنشاط كبير كعضو في لجان نصرة الجزائر وفلسطين. وتطوع للتدريس في المدارس الليلية، وساهم منذ العام 1961 بفاعلية بنشاط وتأسيس جمعية الكفيف في بنغازى.

نشر قصائده في مجلة «المعلم» بمعهد المعلمين عندما كان أحد محرريها، وفي جريدة «طرابلس الغرب»، ومجلة «الإذاعة الليبية»، و«جيل ورسالة»، و«قورينا». وفازت إحدى قصائده عن بورسعيد بجائزة إذاعة «صوت العرب» بعد العدوان الثلاثي على مصر العام 1956 ونشر عديد المقالات في الصحف، وأعد بعض التمثيليات الإذاعية والمسرحيات.

أقعده المرض، وفيما كان يعالج في تركيا توفاه الله يوم الخميس 1/5/ 2014 ووُسِّد اليوم التالي ثرى مقبرة الهواري ببنغازي.

الشاعر عبدالحميد عمران بن سليم الفيتوري
المعلم عبدالحميد عمران
الكشاف عبد الحميد عمران في شبابه
الشيخ عبد الحميد عمران
مع اصدقائه وعائلته
في رحلة اثناء عمله بالجامعة في الصورة يظهر الاستاذ سالم الكبتي والدكتور على الساحلى
مع الاستاذ عبدالقادر طه الطويل
الكشاف الخلوق الملتزم عبدالحميد عمران
الاستاذ عبد الحميد عمران مع رفاقه من الكشافة
في رخلة الجامعة والدكتور مصطفى التير في الصورة
في اكراولس اليونان مع الاستاذ عبدالله عبدالمجيد
من شعره
اثناء رحلة رسمية إلى اليونان
مع الكاتب حسن مسعود عثمان في سيدنا الحسين
من الصحف التي تولى رئاسة تحريرها
مع الشيخ صبحي
عبدالحميد عمران الكشاف الملتزم
رفاقه يحتفون به
دعوة لمثوله امام الملك إدريس السنوسي ملك المملكة الليبية
أمام مجلس النواب
في مناسبة كشفيه ورفيقه الاستاذ الكشاف محمد جحا الهوني يلقى كلمة
مناسبة كشفية مع رفاقه وابنائه
صور من اراشيفه
كفاح قصيدة من شعره
صورة مع عائلته
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