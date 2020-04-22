شاهد الإعلان الترويجي الأول لمسلسل «نتفليكس» الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 02:46 مساء
مسلسل جديد بعنوان «هوليوود» على شبكة نتفليكس (أرشيفية:انترنت)

طرحت شبكة «نتفليكس» أول إعلان تشويقي لمسلسلها الجديد «هوليوود»، للمؤلف الأميركى راني مورفي، ومن المقرر بدء عرض المسلسل في 1 مايو المقبل.

ويدور المسلسل فى إطار تاريخى ودراما، من بطولة كل من باتي لوبون ودارين كريس وجيم بارسونز وجيك بيكينج وسمارا ويفينج وجيريمي بوب، وفقا لموقع «اليوم السابع».

ويتبع المسلسل مجموعة من الممثلين وصانعي الأفلام الطموحين في هوليوود بعد الحرب العالمية الثانية، وهم يحاولون صنع بعض الأفلام المهمة، كما تقدم كل شخصية لمحة للعصر الذهبي في هوليوود، وتسلط الضوء على الأنظمة غير العادلة والتحيزات العرقية في تلك الفترة.

وكانت شبكة «نتفليكس» قد أعلنت في وقت سابق تأجيل إنتاج الموسم الثالث من مسلسل «سكس اديكشن» بسبب توقف أعمال التصوير حول العالم، للمساعدة فى منع انتشار فيروس «كورونا المستجد».
 

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