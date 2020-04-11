بيع ورقة تحمل كلمات أغنية مقابل 910 آلاف دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 10:10 صباحا
كلمات أغنية «هاي جود» لفرقة «بيتلز» مكتوبة بخط اليد ومعروضة لدى دار «كريستيز» للمزادات في أبريل 2002 في لندن (أ ف ب)

بيعت ورقة خلال مزاد، الجمعة، مقابل 910 آلاف دولار، لكنها ليست أي ورقة، إذ إنها تحمل كلمات أغنية «هاي جود» الشهيرة للبيتلز، والتي كتبها بول ماكارتني.

وتجاوز هذا المبلغ بخمس مرات السعر المقدر للمخطوطة، في المزاد، الذي نظمته عبر الإنترنت بسبب فيروس «كورونا» المستجد، دار «جوليينز أوكشينز» ومقرها في كاليفورنيا، وفق «فرانس برس».

وعرضت للبيع في هذا المزاد 250 قطعة مرتبطة بالفرقة الشهيرة، من آلات غيتار وأسطوانات نادرة، وقطع تحمل تواقيع أفرادها بعد خمسين سنة يوما بيوم على انفصال أفرادها.

وكان بول ماكارتني وضع كلمات الأغنية، بعد انفصال جون لينون عن زوجته الأولى سينثيا، بعدما خانها مع الفنانة اليابانية يوكو أونو.

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وكانت الأغنية موجهة لدعم جوليان نجل جون لينون خلال طلاق والديه، وكان عنوانها في الأساس «هاي جول».

ومن بين القطع الرئيسية الأخرى التي بيعت الجمعة: غطاء آلة درامز يحمل شعار فرقة «بيتلز»، كان استخدم في جولة الفرقة الأولى في الولايات المتحدة العام 1964، وقد بيع بسعر 200 ألف دولار.

وبيعت صفحة مكتوبة من سيناريو فيديو كليب أغنية «هيلو غودباي» «1967» بسعر 83200 دولار. وحققت منفضة استخدمها رينغو ستار في استوديوهات «آبي رود» في الستينات، 32500 دولار.

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