14 فيلما في اليوم الأول لـ«رؤى للأفلام القصيرة» الخميس

ينقسم جدول العروض على خمسة أيام تبدأ الخميس وتنتهي الإثنين (فيسبوك)

كشفت إدارة «رؤى: مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة» قائمة الأفلام المقرر أن تبدأ بها عروضها مساء الخميس، وذلك بعد أن تم إلغاء جلسات المشاهدة الحية في قاعاته.

العروض ستكون متاحة على صفحة «فيسبوك» الخاصة بالمهرجان عن طريق حفلات المشاهدة من خلال الرابط التالي.

وينقسم جدول العروض على خمسة أيام تبدأ الخميس وتنتهي الإثنين 6 أبريل. ينقسم اليوم إلى ثلاث جلسات عرض، تبدأ الأولى في تمام السابعة مساء وتستمر لمدة ساعة، ثم استراحة 15 دقيقة، تليها الجلسة الثانية في تمام الثامنة والربع، ثم الجلسة الثالثة، بعد استراحة 15 دقيقة، تبدأ في تمام التاسعة والنصف.

وتبدأ كل جلسة بعرض الفيديو الدعائي للمهرجان وتليه بقيه أفلام كل جلسة تباعا.

وهذه هي قائمة أفلام الخميس، حيث تعرض بدءا من السابعة مساء أفلام: «170 كلمة يوميا» و«بووم» و«بيتي» و«آخر محاولة لتغيير العالم» و«حادثة منتصف الليل» و«ميريه» و«طريق طويل».

أما في الثامنة والربع فتعرض أفلام: «امبارح» و«آبي وآنا» و«الريس سامح».

وأخيرًا في التاسعة والنصف تعرض أفلام: «التشرنق» و«سحر الكتب» و«افعل شيئا يا حامد» و«المَخْرَج».