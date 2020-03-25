وزارة الثقافة المصرية تطلق مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»

حفل نادر للمطربة الراحلة أم كلثوم بتقنية الهولوغرام (أرشيفية:إنترنت)

بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية حظر التجول لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، بدأت وزارة الثقافة، الثلاثاء، بث تسجيلات مصورة لباقة من إنتاجها الغنائي والمسرحي، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي للترويح عن المواطنين بمنازلهم.

ودشنت وزارة الثقافة المصرية، الثلاثاء، مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك» على «يوتيوب» و«فيسبوك» بإذاعة حفل نادر للمطربة الراحلة أم كلثوم بتقنية الهولوغرام، أقيم على المسرح الكبير لدار الأوبرا، في السادس من مارس الجاري بمشاركة مي فاروق وريهام عبدالحكيم، وفقا لوكالة «رويترز».

وتشمل المواد التي ستعرضها الوزارة خلال الأيام القادمة عبر المنصات الإلكترونية مسرحية «أهلا يا بكوات»، بطولة حسين فهمي وعزت العلايلي وسهرة مع الموسيقار عمر خيرت، وباليه «بحيرة البجع» لفرقة مسرح سان بطرسبرج وأوبريت «الليلة الكبيرة» من تأليف صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي بأداء فرقة باليه أوبرا القاهرة وغيرها من الأعمال.

وحقق حفل أم كلثوم آلاف المشاهدات خلال الساعات الأولى من طرحه، في وقت تحولت فيه الحكومة للعمل بنسبة 50% من موظفيها ودعت أغلب شركات القطاع الخاص موظفيها للعمل من المنزل.

وقالت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، إن المبادرة «تأتي كأحد الحلول البديلة لتقديم ألوان الإبداع الجاد للجمهور، في ظل تعليق الأنشطة الفكرية والفنية نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد».

وكانت دار الأوبرا والمسارح وقصور الثقافة علقت أنشطتها وعروضها في وقت سابق من هذا الشهر حتى إشعار آخر، كما أغلقت دور السينما أبوابها وتأجلت المهرجانات السينمائية والموسيقية إلى أجل غير مسمى، في إطار مكافحة انتشار فيروس «كورونا».