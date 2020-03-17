تأجيل حفلة متحف متروبوليتان بسبب فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 12:57 مساء
آنا وينتور في حفلة جمعية أمفار لمكافحة الإيدز في نيويورك (أ ف ب)

أرجئت حفلة متحف «متروبوليتان» الراقصة وهي من المناسبات الاجتماعية السنوية الرئيسية في نيويورك إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس «كورونا المستجد»، على ما أعلنت آنا وينتور رئيسة تحرير مجلة «فوغ» والمشرفة على تنظيم الأمسية.

وربطت وينتور في رسالة بثتها على موقع المجلة التي تعنى بالموضة، إرجاء الحفلة «بالقرار المسؤول الذي لا مفر منه المتخذ من قبل متحف متروبوليتان بإغلاق أبوابه» حتى إشعار آخر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكان من المقرر إقامة الحفلة في الرابع من مايو، وحفلة متحف «متربوليتان هي أمسية خيرية يذهب ريعها لقسم «كوستيوم إنستيتوت» في المتحف الشهير، الذي يتمتع بميزانية خاصة به ولا يتلقى أي تمويل من «متروبوليتان ميوزيوم».

واُستحدثت الحفلة العام 1948 وكانت لفترة طويلة محصورة بالأوساط الراقية في المجتمع النيويوركي وهي المتبرع الرئيسي للمتحف، لكنها بدأت تنفتح تدريجيًّا على فئات أخرى اعتبارًا من السبعينات قبل أن تشهد تحولًا مع اختيار آنا وينتور للإشراف على تنظيمها العام 1995، وجعلت منها حدثًا متكيفًا مع عصر شبكات التواصل الاجتماعي ومع إتاحة الموضة للجميع، حتى أنها باتت تنافس حفل توزيع جوائز «أوسكار».

ويفترض أن تتشارك رئاسة الحفلة هذه العام الممثلتان الأميركيتان ميريل ستريب وإيما ستون والكاتب المسرحي والمؤلف الموسيقي لين-مانويل ميراندا والمدير الفني لمجموعات النساء لدى دار «لوي فيوتون» نيكولا غيسكيير.
 

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