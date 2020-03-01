جوته الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 01:05 مساء
تمثال الأديب الألماني، يوهان فولفجانغ فون جوته (أرشيفية:انترنت)

وقع اختيار معرض أبوظبي الدولي للكتاب على الأديب الألماني، يوهان فولفجانغ فون جوته، ليكون الشخصية المحورية للدورة الثلاثين التي تنطلق منتصف شهر أبريل.

وقالت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، المنظمة للمعرض، إن اختيار جوته جاء «تقديرًا لمسيرته الأدبية والثقافية وأثره في الحياة الشعرية والفلسفية»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأضافت أن جناحها في المعرض سيستضيف ركنًا سمعيًّا بصريًّا تفاعليًّا يسلط الضوء على أبرز مراحل حياة جوته ومآثره الثقافية والإبداعية، إضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات والمحاضرات التي تتناول الأبعاد الثقافية والفكرية لشخصية الأديب الألماني الشهير.

وتقام الدورة الثلاثون من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في الفترة من 15 إلى 21 أبريل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وقال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، «من خلال تسمية جوته شخصية محورية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب فإننا نسلط الضوء على شخصيته وأعماله كونها نموذجًا رائعًا للتبادل الثقافي العربي الألماني».

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