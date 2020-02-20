آل باتشينو في أول مسلسل تلفزيوني له مع «أمازون»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 04:35 مساء
آل باتشينو في أول مسلسل تلفزيوني له مع «أمازون» (أرشيفية:انترنت)

يلعب النجم الأميركي آل باتشينو دور البطولة في مسلسل «صيادون» وهو مسلسل جديد من إنتاج شركة «أمازون برايم» من المقرر أن يبدأ بثه على منصتها الجمعة.

فعبر مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، لم يقدم آل باتشينو على العمل في مسلسل تلفزيوني إلا الآن، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من صيادي النازيين في نيويورك خلال السبعينات، مستوحى من قصة حقيقية، وهو «رسالة حب» لجدة مؤلف المسلسل وهي إحدى الناجيات من محرقة النازي.

وقال باتشينو الذي سيتم عامه الثمانين في أبريل: «لم أمثل قط في عمل طويل مؤلف من عشر حلقات، الأمر يشبه تصوير فيلم مدته 12 ساعة»، وأضاف باتشينو الذي كان مرشحًا لجائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «الأيرلندي»، «إنها قصة مجنونة ومرعبة تتخللها مشاعر ثقيلة وعميقة ومأساوية».

وقال مؤلف المسلسل ديفيد ويل إنه أراد أن يسرد قصة جدته والتجارب التي خاضتها خلال الحرب والتي روتها له عندما كان طفلا، وقال: «في سن صغيرة بدت لي هذه القصص وكأنها من كتب المجلدات والأبطال الخارقين، العبء يقع علينا نحن الجيل المقبل لمواصلة سرد وتطوير هذه القصة، المسلسل هو في حقيقة الأمر رسالة حب لجدتي».

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