بث أولى حلقات «ماذا إذا؟»

بوستر برنامج «ماذا إذا؟» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت شركة طيارة لإنتاج المحتوى الرقمي، الثلاثاء، أولى حلقات برنامجها الكوميدي «ماذا إذا؟» وهو عبارة عن لوحات كوميدية قصيرة تلقي الضوء على أمور عكس الواقع الذي نعيشه حاليا.

واستعانت شركة «طيارة» بوجوه شابة جديدة وبعض الوجوه المعروفة، وتتناول الحلقة الأولى «ماذا لو المصريين أول من وصلوا القمر؟».

برنامج «ماذا إذا» برنامج أسبوعي مكون من عشر حلقات سيتم بثه عبر قناة «طيارة» على «يوتيوب» كل يوم ثلاثاء، مدة الحلقة تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع دقائق. شركة «طيارة» متخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي من أغانٍ وإعلانات وبرامج، أسسها كل من التونسية هند صبري ومحمد البسيوني ورامز يوسف منذ عدة سنوات.

البرنامج من كتابة بكري خالد وإخراج عمر المهندس.