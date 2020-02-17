إلتون جون يوقف حفلة بشكل مفاجئ بسبب التهاب رئوي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 09:59 صباحا
المغني البريطاني إلتون جون عند تسلمه جائزة أوسكار أفضل أغنية في كاليفورنيا (أ ف ب)

أوقف إلتون جون حفلة موسيقية في نيوزيلندا بشكل مفاجئ واعتذر من الحاضرين، موضحًا أنه يعاني التهابا رئويا.

وجهد النجم البريطاني البالغ من العمر 72 عامًا للغناء الأحد أثناء جلوسه إلى البيانو خلال هذه الحفلة التي نظمت في استاد ماونت سمارت في أوكلاند، والتي كانت ضمن جولة عالمية للمغني، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وبعدما فحصه طبيب بسماعة طبية، أدى أغنيتين إضافيتين قبل أن يتوقف في منتصف الحفلة ويقول للجمهور بصوت أجش «لا أستطيع الغناء، لقد فقدت صوتي علي الذهاب، أنا آسف حقا».

وأظهرت لقطات فيديو إلتون جون في بذلة زرقاء داكنة واضعا نظارتين كبيرتين وواقفا إلى جانب البيانو بلا قوة، ليغادر بعدها المكان بمساعدة أعضاء فريقه فيما هتفت الحشود لدعمه.

وكتب على حسابه في «تويتر»، «شخّصت إصابتي بالتهاب رئوي في وقت سابق من اليوم، لكنني كنت مصمما على تقديم أفضل عرض ممكن لكم»، ومن شأن هذا الالتهاب الرئوي أن يسبب التهابات خفيفة في الجهاز التنفسي.

وإلتون جون في نيوزيلندا في إطار جولته العالمية «فيرويل يلو بريك رود» التي بدأت في العام 2018 ومن المقرر أن تنتهي أواخر هذا العام في لندن، وتعتبر هذه الجولة التي تشمل مئات الحفلات حول العالم، الفرصة الأخيرة لرؤية المغني قبل تقاعده.

ومن المقرر أن يحيي إلتون جون حفلتين في أوكلاند يومي الثلاثاء والخميس قبل السفر إلى أستراليا لتقديم سبع حفلات أخرى، وقال المتعهد المسؤول عن الحفلات في أستراليا ونيوزيلندا «تشاغ إنترنتيمنت» إن النجم يستريح، وأن الحفلات ستقام في موعدها. 

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