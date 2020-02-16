جاستن بيبر يطلق ألبوما جديدا بعد غياب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 12:03 مساء
جاستن بيبر في لوس أنجليس، 27 يناير 2020 (أ ف ب)

أصدر مغني البوب جاستن بيبر الذي ابتعد عن الأضواء في الآونة الأخيرة، ألبوما جديدا الجمعة بعنوان «تشاينجز» يضم مجموعة من الأغاني الرومانسية والهادئة، وهو الأول له منذ العام 2015.

وانسحب المغني الكندي البالغ من العمر 25 عاما والذي شوهت سمعته بمشكلات تتعلق بالمخدرات خصوصا، من الساحة الفنية أخيرا وكشف أنه عانى من الاكتئاب، وتحدث عن السعادة التي وجدها في الزواج، وفق «فرانس برس».

ويضم الألبوم الجديد 17 أغنية قصيرة ومليئة برسائل حب موجهة إلى زوجته هيلي بالدوين بيبر وكلها تحمل موضوعا متكررا وهو رغبته في التطور.

وتعاون بيبر مع عدد من مغني الراب في ألبومه الجديد من أبرزهم بوست مالون وكوافيو وترافيس سكوت.

والشهر الماضي، أطلق جاستن بيبر مسلسلا وثائقيا بعنوان «سيزنز» على موقع «يوتيوب» يروي فيه مسيرتيه الفنية والشخصية.

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