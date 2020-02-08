بالصور.. انطلاق مهرجان غات السياحي في دورته الـ25

فعاليات الدورة ٢٥ لمهرجان غات السياحي, (بوابة الوسط)

انطلقت، اليوم السبت بمدينة غات جنوب غرب ليبيا، فعاليات الدورة ٢٥ لمهرجان غات السياحي، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بحضور كبير للأهالي.

قال رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان سالم التهامي لـ«بوابة الوسط»، إن المهرجان يتضمن سباق المهاري وعروض المهاري «إلوجان» مع أهازيج فرق التيندي وعروض البيت الطارقي التقليدي، وكذلك فعاليات المدينة القديمة غات وعروضًا فنية لفرق الفنون الشعبية ومعارض المقتنيات القديمة والصنعات التقليدية، إلى جانب القرية التراثية البركت.

كما يتضمن ندوة حوارية بعنوان «آفاق ومستقبل مهرجان غات السياحي»، من إعداد وتنظيم «مجموعة شباب التغيير» غات برعاية اللجنة العليا للمهرجان في قاعة المرحوم أحمد الشريف.

وأضاف التهامي أن المهرجان يهدف إلى إبراز الموروث الثقافي الليبي الأصيل، وكذلك المعالم السياحية، إلى جانب إعطاء فرصة لأصحاب الصناعات التقليدية التي تعتمد على المواد الخام المحلية.

يشار إلى أن المهرجان أُسس العام ١٩٩٤، الذي جاءت فكرته من المرحوم أحمد يحيى، الذي يعتبر مؤسس المهرجان.