هند صبري تبدأ تصوير «هجمة مرتدة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 05:56 مساء
ظهرت هند صبري كضيفة شرف في فيلم أحمد عز الأخير «الممر» (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت الفنانة التونسية هند صبري منذ أيام تصوير مسلسلها الجديد، الذي يحمل اسمًا موقتًا «هجمة مرتدة» والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

المسلسل الجديد تتقاسم هند بطولته مع الفنان المصري أحمد عز، وهو من سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء وإنتاج «سينرجي».

يشارك في بطولة المسلسل هشام سليم وصلاح عبدالله ونضال الشافعي وندى موسى، بالإضافة إلى عدد من فناني سوريا والأردن ولبنان.

المسلسل ينتمي لنوعية أعمال المخابرات والإثارة والتشويق وسيتم تصويره في أكثر من دولة خارج مصر، وهو مأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية.

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