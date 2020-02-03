الكشف عن البوستر الرسمي لألبوم رامي جمال الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 01:24 مساء
البوستر الرسمي لألبوم رامي جمال الجديد «أنا لوحدي» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت شركة «نجوم ريكوردز» عن البوستر الرسمي لألبوم الفنان رامي جمال والذي يحمل عنوان «أنا لوحدي»، حيث من المقرر طرحه في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

ويعد الألبوم هو التعاون الرابع الذي يجمع بين رامي جمال و«نجوم ريكوردز» حيث سبق وقدما من قبل: «فترة مش سهلة» و«مالناش إلا بعض» و«ليالينا».

رامي جمال تعاون في ألبومه الجديد مع الشعراء تامر حسين ومحمد عاطف وجمال الخولي وأحمد المالكي وشادي نور وأحمد عرفان ورقية عبدالعزيز ومصطفى حسن ومحمد أبونعمة.

أما الملحنون فهم بلال سرور ومحمد أنيس وياسر نور ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما ونادر حمدي وشريف مكاوي وأحمد إبراهيم وأحمد المغربي ووسام عبدالمنعم وكريم عبدالوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

آخر ألبومات رامي جمال كان بعنوان «ليالينا» وضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وكان من ضمن أغنياته: «بحاول أنساكي» و«راح لحاله» و«مفيش منها» و«هخونك» و«النظرة الأولى» و«فوق» و«ما اتكلمناش» و«لولا» و«مش كفاية» و«جربت أنساك» و«ليالينا» و«من كتير» و«أنساها ليه» و«تعيشي ليا» و«ماتظلمنيش» و«دي العيون».

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